Genoa, sarà Daniele Orsato a dirigere il match con la Roma

Genova. Sarà Daniele Orsato a dirigere Genoa-Roma, posticipo infrasettimanale della sesta giornata di Serie A in programma giovedì 28 settembre al Luigi Ferraris.

A coadiuvare il fischietto della sezione di Schio ci saranno i guardalinee Scatragni e Zingarelli, mentre il Quarto Uomo sarà Tremolada. Var affidato a Mazzolenti che sarà supportato all’Avar da Paterna.

Per Orsato sarà la terza volta in cui dirigerà una partita tra Genoa e Roma. La prima volta vinse il Grifone con una grande rimonta, era il febbraio 2011: giallorossi avanti 3 a 0, la partita finì 4 a 3 e Ranieri, allora tecnico della Roma, diede le dimissioni. La stagione successiva invece fu la squadra della capitale ha portarsi a casa i tre punti, anche in questo caso su rimonta: il Genoa, in vantaggio di due gol, perse 2-4.