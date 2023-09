Genoa, Retegui solo venti minuti con l’Italia ma nel momento cruciale

Finite le partite delle Nazionali, è tempo di rituffarsi nel campionato. La curiosità era tutta per il bomber rossoblù Mateo Retegui, presente anche nella prima convocazione del nuovo c.t. Luciano Spalletti. Pochi minuti ma non di certo imputabili a una “normale turnazione” visto che è stato preferito a Immobile in un momento delicato in chiave qualificazione europea.

Prova Immobile, poi sacrificato per il falso nueve

L’ex Tigre ha giocato tra Macedonia e Ucraina appena 20 minuti. Un minutaggio scarso ma in un momento importante che insieme alla convocazione fa pensare che anche Spalletti abbia intenzione di contare sull’attaccante. Escluso dal match pareggiato 1 a 1 contro i macedoni – titolare Immobile – è partito dalla panchina ieri contro l’Ucraina perché è stata preferita l’opzione del falso nueve Raspadori.

Dentro quando “conta”

Il segnale di fiducia è nell’ingresso in campo sul 2 a 1 (poi definitivo) in un match da non fallire per evitare gli spareggi. Retegui è stato preferito a Immobile nel momento cruciale, quando o si chiude la partita o si mantiene il vantaggio, di questi 180 minuti e si è fatto trovare pronto. Spalletti lo ha inserito al minuto 71′ al posto di un ottimo Raspadori. Pochi palloni ma buone indicazioni. Ha difeso bene il pallone costringendo al fallo da ammonizione Zabarnyi, si è fatto trovare pronto in area sul suggerimento di Di Lorenzo ma è stato anticipato per poco dal difensore e ha riconquistato un bel pallone sulla trequarti dando il via a un’azione pericolosa che Orsolini e Gnonto non hanno concretizzato. Nel complesso, poco ma buono.