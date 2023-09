Genoa, possesso e tiri da fanalino di coda non preoccupano grazie a Retegui-Gudmundsson

Il Genoa archivia le prime quattro partite di campionato con altrettanti punti. Un bottino positivo considerando che le avversarie erano tutte e quattro favorite. Di partita sbagliata completamente, soltanto la prima contro la Fiorentina. Molto bene una parte di gara con la Lazio, quasi tutta la partita contro il Napoli e match perso solo allo scadere in casa del Torino.

Venerdì contro il Lecce ci sarà la prima partita che sulla carta non vede i rossoblù partire sfavoriti. Sarà un bel banco di prova per vedere se sarà un Grifone che proverà a fare la partita o che lascerà il pallino del gioco ai pugliesi. Le statistiche della Serie A sembrano propendere per la seconda opzione. Il Genoa è ultimo nella classifica del possesso palla, soltanto 19 minuti in media a partita, e penultimo in quella dei tiri verso la porta, score di 24 tentativi migliore soltanto di quello della Salernitana. Penultimo posto, a quota 7, anche per quanto concerne i calci d’angolo a favore.

Numeri che però non devono preoccupare, almeno fino a questo momento, perché in almeno tre occasioni su quattro (Fiorentina, Lazio e Napoli) i rossoblù hanno dovuto vedersela con formazioni di calibro europeo e sarebbe stato anomalo il contrario. In più a questi numeri non corrispondono prestazioni sottotono dei due principali interpreti offensivi. Retegui e Gudmundsson, infatti, stanno rappresentando due punti di forza. E chissà cosa potrebbero combinare in match con più chance.

L’islandese era un’incognita per la massima serie. Si sta rivelando un giocatore di livello non soltanto per la Serie B. In queste prime giornate è ai vertici delle classifiche stilate in merito ai dribbling tentati e riusciti. Performance che sono valse un articolo sulla prestigiosa rivista online Ultimo Uomo dal titolo “Genoa, 5 dribbling di Albert Gudmundsson in cui sembra George Best”. Un ritratto del giocatore genoano tratteggiato analizzando cinque singole giocate. Ma al di là di similitudini per alcuni blasfeme è indubbio che il trequartista stia rappresentando un punto di forza anche del Genoa a trazione posteriore visto fino a questo momento.

Alla prima stagione in Serie A, Retegui ha già collezionato due vittime illustri come la Lazio, goal da tre punti, e il Napoli, rete del momentaneo 2 a 0 prima della rimonta 2 a 2 dei partenopei. I segnali buoni c’erano stati nei venti minuti importanti giocati nell’Italia contro l’Ucraina. Feeling col goal e con la prestazione negli appuntamenti importanti che sarà importante replicare ora in gare meno glamour ma cruciali per la salvezza.