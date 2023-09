Genoa-Napoli, via alla vendita dei biglietti per la seconda partita al Ferraris

Genova. Via alla vendita dei biglietti per la quarta partita di questa stagione del Genoa in Serie A, la seconda in casa per il Grifone che sabato 16 settembre (ore 20:45) ospiterà al “Luigi Ferraris” i campioni d’Italia del Napoli.

I tagliandi potranno essere acquistati sul sito ufficiale del Genoa, nelle ricevitorie e al Ticket Office al Porto Antico, aperto nel fine settimana (lunedì chiuso) dalle ore 10 alle 19.

Questi i prezzi base al netto dei diritti di prevendita: Gradinata Laterale € 25 (U16: € 15), Gradinata Zena € 35 (U16: € 15), Distinti € 70 (U16: € 35), Tribuna Inferiore € 120 (U16: € 60), Settore Ospiti: € 35.

Ogni acquirente può acquistare fino a un massimo di quattro titoli di accesso in base alle normative vigenti. In caso di permanente disponibilità di tagliandi, le biglietterie stadio apriranno il giorno della partita alle ore 15:45.