Genoa-Napoli LIVE (2-2). Tiro al volo di Politano imprendibile per Martinez

Genova.

84′ Il Napoli pareggia con un sinistro al volo di Politano che raccoglie un servizio di Zielinski

80′ Occasione Genoa: Malinovskyi appoggia un pallone per Gudmundsson che dalla lunetta ha tempo di prendere la mira col destro, ma sbaglia tutto e tira alto

78′ Ammonito anche Cajuste per un fallo su Albert

77′ Nel Genoa fuori Strootman per Thorsby

76′ Il Napoli accorcia le distanze con Raspadori: sinistro in area troppo forte per Martinez



75′ Cartellino giallo per Badelj

74′ Nel Genoa entra Malinovskyi per Sabelli, mentre nel Napoli fuori Lobotka per Cajuste

72′ Kvaratskhelia si libera in un fazzoletto per il tiro, ma la conclusione dal limite è debole e facile preda di Martinez

70′ Tentativo col destro da fuori area di Gudmundsson, palla che gira, ma non abbastanza per inquadrare la porta

58′ Doppio cambio nel Napoli: fuori Anguissa per Raspadori e Mario Rui per Olivera

56′ Retegui! Raddoppio del Genoa. L’attaccante è lasciato troppo libero e si trova al posto giusto nel momento giusto su una palla rimessa in mezzo da Strootman. L’italo-argentino si gira in area e insacca.

55′ Altro corner guadagnato dal Genoa: tiro a giro di Sabelli, autore di una grande partita sinora, deviato sul fondo

52′ Batte Gudmundsson sul primo palo, De Winter interviene, ma viene contrastato. La palla viene rinviata verso Martinez

52′ De Winter arriva sul fondo ed è Kvaratskhelia a intervenire in scivolata deviando in corner il suo cross basso

48′ Tentativo da fuori area di Mario Rui, palla ampiamente sopra la traversa

46′ Si riparte con un cambio nel Napoli: fuori Elmas per Politano. Palla al Genoa che ora attacca verso la Nord

Primo tempo tra Genoa e Napoli che vede il Grifone in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Bani al 40′. Il difensore si è avventato su una deviazione di testa di De Winter in occasione del corner battuto da Gudmundsson, scaturito dall’unica vera occasione da rete degli uomini di Gilardino nel primo tempo: un tiro velenoso di Retegui dalla distanza che Meret aveva salvato in angolo.

Genoa messo benissimo in campo, con un 4-4-2 che ha lasciato fuori Malinovskyi e inserito De Winter, alle prese con l’estro di Kvaratskhelia che fa vedere qualche guizzo solo attorno al 30′. Per il resto i rossoblù, oggi con la terza maglia celebrativa dei 130 anni, hanno giocato una partita impeccabile, controllando ogni pallone rinviato dalla trequarti avversaria e non correndo troppi rischi.

47′ Elmas spalle alla porta prova a girarsi per tirare in porta, ma non riesce a inquadrare lo specchio

45′ Saranno due i minuti di recupero

43′ Ancora Di Lorenzo, che sembra l’unico a penetrare nella difesa rossoblù. Palla in mezzo, deviazione di Kvaratskhelia sull’esterno della rete

40′ Gol del Genoa! Bani, colpo di testa sottomisura sul secondo palo dopo il corner deviato da De Winter sul primo

39′ Retegui! L’italo-argentino ha spazio e prova il destro insidioso dalla distanza: la palla rimbalza davanti a Meret, che mette in angolo

38′ Errore di Osimhen che cincischia sul pallone dopo aver superato Bani che aveva tentato un anticipo. Alla fine il nigeriano sbaglia pure il passaggio sull’accorrente Kvarastkhelia

33′ Batte Mario Rui verso il centro, Martinez respinge coi pugni in uscita, sugli sviluppi Retegui è costretto al fallo su Kvaratskelia e viene ammonito

32′ Ammonito De Winter per un fallo su Kvaratskelia, punizione dal limite per il Napoli da posizione defilata

31′ Bani! Respinge una conclusione di Di Lorenzo che sarebbe potuta diventare molto pericolosa

27′ A terra Osimhen e Albert per due scontri fortuiti

22′ Di Lorenzo a terra per un colpo ricevuto in faccia. Il Genoa aveva comunque guadagnato una rimessa laterale perché l’arbitro non era intervenuto

15′ Tentativo in rovesciata di Retegui dopo un’altra bella apertura di Gudmundsson per Martìn, il cross era troppo lungo ed è stato sporcato da un colpo di testa da parte di un giocatore del Napoli. Palla fuori misura

14′ Il Napoli ora cerca di fare possesso per provare a stanare il Genoa, che è ben piazzato in campo e non lascia molti spazi

8′ Discesa di Elmas in area, passaggio arretrato per Osimhen, ma Dragusin respinge il tiro e alla fine la palla arriva a Martinez che si accartoccia sulla sfera

3′ Altra bella azione del Genoa sulla sinistra, con Gudmundsson che attende la sovrapposizione di Martin per il cross. Strootman e due compagni quasi si ostacolano a vicenda e il Genoa perde una possibilità di battere a rete dal centro dell’area di rigore

1′ Primo minuto e il Napoli ha già un ammonito: Elmas, autore di un fallo su Gudmundsson dopo che il Genoa aveva rubato un pallone

1′ Partiti con palla al Napoli, stasera in maglia bianca, che attacca verso la Nord

Stadio esaurito per Genoa-Napoli, anticipo della quarta giornata di Serie A. Dopo l’acquazzone del pomeriggio tanta umidità al Ferraris.

Gilardino sceglie di schierare De Winter esterno a destra. Vasquez e Malinovsky vanno in panchina, per cui la formazione dovrebbe essere un 4-4-2.

Genoa: Martinez, De Winter, Bani, Dragusin, Martin, Sabelli (74′ Malinovskyi), Badelj, Strootman (77′ Thorsby), Frendrup, Gudmundsson, Retegui.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Ekuban, Vasquez, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Haps.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Mario Rui (58′ Olivera), Anguissa (58′ Raspadori), Lobotka (74′ Cajuste), Zielinski, Elmas (46′ Politano), Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Garcia.

A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Rrhamani, Simeone, Zerbin, Lindstrom, Zanoli, Gaetano.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Ammoniti: De Winter, Retegui, Badelj (G); Elmas, Cajuste (N)

Spettatori: