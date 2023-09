Genoa-Napoli, al Ferraris arbitra Fabbri: con lui il Grifone ha vinto una sola volta

Genova. Sarà Michael Fabbri a dirigere Genoa – Napoli, partita in programma allo stadio Luigi Ferraris sabato sera (ore 20:45) e valida come 4° giornata del campionato di Serie A.

Il fischietto di Ravenna sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e da Mattia Scarpa di Reggio Emilia. Quarto uomo Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. In sala Var ci saranno invece Valerio Marini (sez. Roma 1) e Giacomo Paganessi (sez. Bergamo).

Per quanto riguarda i precedenti dell’arbitro con le due squadre, Fabbri non porta bene al Genoa: 9 in totale le partite dei rossoblù che ha diretto, in cui il Grifone ha ottenuto una vittoria, un pareggio e sette sconfitte. Undici invece le volte che il fischietto romagnolo ha incontrato il Napoli, in cui i campioni d’Italia hanno raccolto 6 successi, 4 pari ed una sola sconfitta.

Inoltre per Fabbri non sarà il suo primo Genoa-Napoli, il 15 maggio 2022 infatti ha diretto al Maradona la sfida tra le due squadre che era terminata 3 a 0 per i partenopei.

Sarà possibile vedere la partita su Dazn, Sky Sport e Now.