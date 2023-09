Genoa, Messias punta al rientro dopo la sosta: per la difesa in arrivo la novità Cissè

Genova. Dopo la sconfitta rimediata domenica per mano del Torino, è tempo di tornare al lavoro per la squadra di Alberto Gilardino. Il Genoa infatti, secondo il programma redatto dallo staff tecnico, è pronto a tornare a calcare il campo del “Signorini”. All’appello saranno assenti i nazionali Retegui, De Winter, Vasquez, Dragusin e Puscas.

I rossoblù avranno quasi due settimane di tempo per analizzare punti di forza e debolezze del Napoli, prossima avversaria in campionato. Una delle speranze di Gilardino ed il suo staff, al termine della sosta per le nazionali, è quella poter contare su Messias. Il recupero del fantasista brasiliano, uno dei colpi principali della campagna acquisti estiva del Grifone, sta proseguendo come da programma, motivo per cui si è creata fiducia relativamente al suo recupero.

Per non perdere il ritmo partita in vista della gara contro la formazione allenata da Rudi Garcia, i rossoblù venerdì mattina affronteranno il Brescia in amichevole. In occasione del match, al centro della difesa, Gilardino potrebbe proporre Faroukou Cissé, giovane classe 2004 cresciuto nel settore giovanile del Borussia Dortmund acquistato dal Genoa sul mercato degli svincolati.