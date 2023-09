Genoa, Mateo Retegui per la prima volta in Nazionale da giocatore di Serie A

Genova. Al Genoa si è fatto subito notare non deludendo le aspettative e anche in Nazionale intende giocare un ruolo da protagonista per permettere all’Italia di qualificarsi ai prossimi Europei. Mateo Retegui, 24 anni, è già entrato nel cuore dei tifosi rossoblù e a suon di gol si sta guadagnando la fiducia anche degli italiani.

Lo scorso 17 marzo, la prima convocazione con la maglia azzurra, una chiamata arrivata da Roberto Mancini in un momento di difficoltà per i pochi attaccanti disponibili. Il Ct così decise di andare a pescare addirittura in Argentina, paese di nascita e in cui giocava Retegui (precisamente al Tigre) che possiede anche la cittadinanza italiana per discendenza, il nonno era originario di Canicattì (in Sicilia).

Con l’Inghilterra, partita valida per le qualificazioni a Euro 2024, l’attaccante esordisce con la Nazionale e per lui è un debutto con gol: dopo un’ora di gioco (era partito titolare) riceve l’assist di Pellegrini e supera Pickford, la sua rete però non basta e gli inglesi si impongono al Maradona 2 a 1.

Quella sera in campo c’era anche Wilfried Gnonto che, con Retegui e altri 7 colleghi, forma (almeno per ora) una curiosa lista, ovvero quella dei calciatori che hanno giocato con la maglia della Nazionale italiana ma non sono mai scesi in campo in una partita di Serie A. Nell’elenco ci sono anche Raffaele Costantino, Massimo Maccarone, Marco Verratti, Vincenzo Grifo, Alessio Zerbin, Federico Gatti e Salvatore Esposito.

Per Retegui, dunque, la prossima partita con la maglia azzurra, probabilmente già sabato (9 settembre) con la Macedonia del Nord, sarà la prima da giocatore di Serie A (in estate è arrivato al Genoa). E considerando che le prime volte gli portano fortuna (vedi anche l’esordio con il Genoa in Coppa Italia, due gol al Modena) chissà se l’attaccante regalerà qualche gioia e soddisfazione agli italiani.