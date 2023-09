Genoa, la festa dei tifosi per i 130 anni tra via XX Settembre e via Roma la sera del 6 settembre

Genova. I tifosi si troveranno nella serata prima della data ufficiale, come da tradizione, per festeggiare a mezzanotte, mentre il Genoa ha elaborato un programma variegato per 130 anni della fondazione il 7 settembre.

In un comunicato la tifoseria organizzata ha dato le istruzioni: “Diamo appuntamento a tutti i genoani alle ore 23 di mercoledì 6 settembre in piazza De Ferrari. Abbiamo deciso di dare vita a uno spettacolo che vedrà impegnate le vie principali del centro città. Per la realizzazione abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i genoani a cui chiediamo di seguire queste semplici direttive: non passare nella strada principale di via XX Settembre e via Roma. Utilizzare solo il marciapiede.

Chiunque voglia partecipare alla realizzazione dello spettacolo deve posizionarsi in un punto esatto della via e seguire le istruzioni dei lanciacori.

Non portare per nessun motivo torce fumogeni e fuochi da casa.

Accendere torce e materiale pirotecnico solo ed esclusivamente dopo il segnale che verrà dato.

Finito lo spettacolo pirotecnico ci muoveremo tutti insieme in corteo fino a via Palestro, nel luogo in cui, il 7 settembre di 130 anni fa, è nato il Club più antico d’Italia. Il giorno dopo, il 7 settembre, tutti i gruppi organizzati saranno presenti alla festa organizzata dalla società“.

Il Genoa intanto comunica che dal 7 settembre al 1° ottobre Palazzo Ducale ospita nello Spazio 46 rosso la mostra Marco Lodola. Il Rosso e il Blu. Genoa 130 anni prodotta con il contributo di Fondazione Genoa 1893 ets e Genoa Cricket and Football Club in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e con Deodato Arte. La mostra si inserisce all’interno del programma di festeggiamenti del Club più antico d’Italia. L’evento, a cura di Luciano Caprile e Giovanna Liconti, è accompagnato da un catalogo edito da De Ferrari Editore.

Le dieci composizioni luminose, realizzate appositamente da Marco Lodola nei colori del rosso e del blu, celebrano questo evento che esalta non soltanto i 130 anni del Genoa ma anche la nascita del calcio in Italia.

Marco Lodola, nato a Dorno (Pavia) nel 1955, è uno dei più importanti artisti contemporanei: ha esposto i suoi lavori in prestigiosi spazi museali di tutto il mondo. L’autore ha legato il suo nome e la sua arte a eventi che hanno interessato il grande pubblico come la cura dell’immagine del Carnevale di Venezia del 2001, l’ideazione del manifesto per l’Olimpiade Invernale di Torino del 2006, la realizzazione della facciata del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo del 2008 e, nell’agosto di quest’anno, la figura dell’Assunta sul drappellone del Palio di Siena.

Nell’attuale mostra, caratterizzata dalla luminosità diffusa dai lavori esposti, si può ammirare al centro della sala “l’imponente figura del ‘Grifone’ di quasi tre metri d’altezza scandito dai due colori che artigliano idealmente l’avversario di turno e lo rendono comunque succube del suo inarrivabile fascino poiché l’esito della contesa si riflette comunque nel nostro stemma, nell’orgoglio che l’accompagna, nel dono incommensurabile della primogenitura”, come scrive Caprile nel testo in catalogo.

Si tratta di un’opera che l’artista donerà alla Società e alla Fondazione affinché venga esposta e ammirata all’interno del Museo della Storia del Genoa. In rassegna compaiono altre opere che rappresentano la genoanità di De André, un ideale calciatore che indossa la maglia e poi innamorati, ballerini e una Lanterna, intinta in tali colori e rappresentata accanto allo stemma del Genoa sulle pagine di un volume aperto, quale riferimento a Genova Città del Libro 2023.

La mostra, a ingresso libero, è aperta dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica 11-19.

Giovedì 7 settembre l’area del Porto Antico, Calata Falcone Borsellino, nei pressi dell’Acquario, dalle 19 si anima per tutta la serata.

Durante la serata che vedrà il 1st jersey sponsor, Pulsee Luce e Gas, main partner dell’evento, sfileranno le rappresentative maschili e femminili. Dai bambini delle giovanili, ai professionisti delle prime squadre. Anche Radio 105, lo sleeve sponsor, sarà partner dell’avvenimento. E poi la presenza di artisti musicali, le leggende rossoblù, contenuti multimediali e una raccolta fondi per l’Istituto Gaslini.