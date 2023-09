Genoa, il 7 settembre festa per i 130 anni al Porto Antico

Genova. Giovedì 7 settembre il Genoa compie 130 anni dalla fondazione e per l’occasione, oltre a un logo dedicato, ha organizzato una festa in piena regola che non si svolgerà soltanto nella data dell’anniversario.

Il clou, ovviamente, sarà proprio il 7 settembre a partire dalle 19 nell’area del Porto Antico, in calata Falcone Borsellino, nei pressi dell’Acquario. Ma tutta la settimana sarà fitta di attività e sorprese. Nei prossimi giorni in città sono previste altre iniziative speciali, spettacoli di luce, pirotecnici e una mostra d’arte.

Durante la serata di giovedì, che vedrà il first jersey sponsor, Pulsee Luce e Gas, main partner dell’evento, sfileranno le rappresentative maschili e femminili. Dai bambini delle giovanili, ai professionisti delle prime squadre. Anche Radio 105, lo sleeve sponsor, sarà partner dell’avvenimento. E poi la presenza di artisti musicali, le leggende rossoblù, contenuti multimediali e una raccolta fondi per l’Istituto Gaslini.