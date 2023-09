Genoa, Gilardino: “Roma squadra fisica e concreta, problema per Ekuban”

Genova. È un Alberto Gilardino sereno e tranquillo quello che si è presentato oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match casalingo con la Roma. La classifica e gli ultimi risultati non sembrano preoccupare il tecnico del Genoa che ammette come la squadra debba migliorare sotto certi aspetti, in particolare la “concretezza”, ma sottolinea anche la voglia e la determinazione dei suoi ragazzi.

“L’ho detto fin dall’inizio – ricorda il mister – il nostro percorso passa anche da momenti di difficoltà che vanno superati, bisogna mettersi l’impermeabile. Personalmente sono molto lucido e cosciente di questo momento e non posso rimproverarmi nulla perchè lavoro 24 ore su 24. Non sono preoccupato per la situazione perchè si lavora con i ragazzi e perchè si vuole cercare di cambiare alcune situazioni tattiche. Vedo l’intensità negli allenamenti. La prestazione e i punti sono una necessità non devono diventare un’ossessione ma noi li dobbiamo andare a prendere attraverso le prestazioni che la squadra ha saputo sempre fare”.

Facendo un bilancio delle ultime due partite, Gila commenta: “Con il Napoli abbiamo fatto una grandissima gara, una delle migliori. Abbiamo dimostrato di voler creare anche con avversarie di alto livello ed è normale che nell’arco dei 95 minuti abbiamo concesso qualcosa trattandosi di una squadra di grande qualità. Con il Lecce invece si poteva e doveva fare meglio anche in termini di valutazioni in campo, ha inciso anche qualche episodio sfavorevole, rimanere in 10 per gran parte della partita non è stato semplice. Detto questo i ragazzi sono rimasti compatti, hanno saputo soffrire, va riconosciuto che la squadra è viva, ha desiderio e voglia”.

A proposito dell’avversario di giornata, l’ex attaccante di Parma e Milan evidenzia: “La Roma è una squadra con giocatori di qualità (vedi Pellegrini, Dybala e Lukaku), molto concreta e difficile da incontrare sotto il punto di vista fisico, in questi giorni abbiamo lavorato per trovare soluzioni non solo nel difendersi ma anche nel cercare di proporre nella metà campo avversaria”.

Anche perché la poca incisività davanti alla porta (il Genoa è tra le peggiori di seria A per tiri in porta e cross) è evidente: “Le statistiche dicono così – commenta Gila – ma è anche vero che siamo una delle squadre che difende meglio nella propria metà campo, bisogna trovare il giusto equilibrio. La volontà di essere più concreti e di avere maggiore verticalità c’è, ci stiamo lavorando. Questa squadra ha nel dna il palleggio, ma come ha detto anche Gudmundsson in serie A non abbiamo lo stesso dominio della metà campo avversaria come lo avevamo in serie B. Dobbiamo crescere”.

Riguardo all’infermeria (domani Junior Messias sarà in panchina), il tecnico annuncia: “Dobbiamo valutare Ekuban che oggi ha avuto un problemino, Vogliacco mi auguro di averlo la prossima settimana. Haps sta decisamente meglio rispetto a quando arrivato, è in netta crescita”.

Gilardino quindi avrà quasi l’intera rosa a disposizione per affrontare la gara con la Roma, un’ottima notizia considerando che domenica il Genoa sarà di nuovo in campo per la sfida con l’Udinese: “Se si gioca giovedì e poi domenica è impensabile recuperare, venerdì dovremo già preparare la partita successiva, per questo ho detto ai ragazzi di stare tutti pronti: già domani potrebbero esserci delle novità e sicuramente faremo ci saranno delle rotazioni di alcuni giocatori”.