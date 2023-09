Genoa, Gilardino: “Partita importante, abbiamo dimostrato di esserci”

Genova. Non è arrivata la vittoria in casa, ma di sicuro il Genoa ha dimostrato che la brutta sconfitta contro la Fiorentina nella prima giornata è stata solo una parentesi. Dopo le prime quattro partite “terribili” (Fiorentina, Lazio, Torino, Napoli), il Genoa ha conquistato quattro punti con tanti rimpianti per com’è andata a Torino e come è maturato il risultato stasera.

Se qualcuno poteva avere qualche dubbio, dopo stasera è stato spazzato via: il Genoa in questa Serie A ci sa stare eccome, è squadra che, esclusa la falsa partenza con la Viola, ha ritrovato subito una certa compattezza anche se ancora non per tutta la partita e soprattutto di fronte a un avversario come i campioni d’Italia.

“Abbiamo fatto una partita importante − dice Gilardino in conferenza stampa − i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento, mentalità e sacrificio sia in fase difensiva sia nella proposta quando avevamo palla e lo hanno fatto contro una squadra di grande qualità. Con i cambi loro ci hanno messo un po’ in difficoltà, da questa partita si può e si deve prendere spunto per il proseguio della stagione”.

Il Genoa ha giocato la partita a viso aperto: “La proposta, la volontà, le richieste erano queste, di fare la partita nel nostro stadio, di giocarcela alla pari e abbiamo dimostrato di esserci, questa è stata una partita di grande testa, mentalità, forza, approccio, se penso a Bani e Dragusin e a come hanno lavorato su Osimhen e Gudmundsson che ha fatto l’esterno difensivo e poi a tutto campo con la palla, non posso che fare i complimenti. A fine partita ho detto ai ragazzi che è normale essere dispiaciuti, ma devono avere grande consapevolezza di quello che abbiamo fatto”.

Con i se e coi ma non si fa la storia. Neanche col senno di poi. Certo è che anche questa volta quando la squadra iniziale viene toccata, perde qualcosa. A Torino è costata la sconfitta, qui è arrivato un pareggio, ma Gilardino replica: “La squadra secondo me è stata compatta nei 95 minuti, bisogna anche dare atto alla squadra che avevamo di fronte che ha qualità incredibile ed è stata in partita sino alla fine”.

Tra le note positive anche l’inserimento di De Winter: “C’era la volontà di farlo giocare dall’inizio, ha fatto una grande partita contro un avversario scomodo e partire basso a destra e costruire a tre con Bani e Dragusin e lavorare a sostegno del centrocampo oltre a essere punto di riferimento di Mateo, l’ha fatto molto bene”.

L’ambiente dello stadio ha di sicuro favorito: “I tifosi sono stati grandi, ci hanno trascinato e i ragazzi hanno trascinato loro. Noi questo tipo di atteggiamento dobbiamo averlo sempre, deve essere il nostro dna. Possiamo far bene, questa partita è l’inizio di un percorso importante per questi ragazzi, per questa squadra, c’è solo da lavorare e basta”.