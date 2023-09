Genoa. Gilardino dopo la sconfitta di Lecce: “Prima del rosso avevamo in mano la partita”

Infine una considerazione sullo schieramento in campo: “Difesa a 3 o a 4? Sono situazioni che andremo ad analizzare, ma questa squadra può giocare in tutti i modi, dalla difesa all’attacco. I ragazzi danno sempre grande disponibilità, hanno voglia di imparare. Il rammarico per stasera c’è, ma l’aspetto positivo è che non abbiamo mollato di un centimetro. E’ un punto di partenza per giovedì. Retegui? Stasera ha avuto una partita difficile, anche non volontariamente in inferiorità ci si abbassa, ha avuto pochissime situazioni per impensierire il Lecce. Ma ha fame e voglia“