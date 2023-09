Genoa. Gilardino attende il Napoli al Ferraris: “Servirà essere al 200%”

“Serve un Genoa al 200% sotto ogni punto di vista, perché sfidiamo una grandissima squadra e non la scopro certamente io. Chi indossa la maglia del Napoli ha grandi qualità e dobbiamo essere consapevoli di questo”. Così Alberto Gilardino presenta la sfida casalinga che avrà luogo domani alle 20:45 presso lo stadio Luigi Ferraris. Un match d’assoluto prestigio per il Grifone che incontra i campioni d’Italia in carica.

“Hanno vinto con il miglior attacco e la miglior difesa e hanno in organico due candidati al Pallone d’Oro come Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen – continua il tecnico lodando i suoi avversari -. Possiamo metterli in difficoltà soltanto dimostrando coraggio: dovremo essere bravi a difenderci ma nello stesso tempo voglio una squadra affamata quando dovrà impostare il gioco. Malinovskyi ? Ha avuto un piccolo problema ad inizio settimana ma non particolarmente grave. Poi si è allenato regolarmente, ci può portare qualcosa di diverso sia dall’inizio che a partita in corso. E’ una scelta in più per me“.

Due parole anche per Mateo Retegui che per Gilardino rappresenta un altro tassello fondamentale: “Ha grandissima voglia ed è super motivato e determinato. Vuole essere decisivo per il nostro attacco. Sono contento perché è la cosa più importante, sappiamo che ha qualità di primissimo piano ma dobbiamo essere bravi e creare le condizioni giuste per fargli esprimere le sue doti. Il lavoro corale di tutta la squadra è fondamentale“.