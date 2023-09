Genoa, Gilardino: “Amarezza e delusione, le ingenuità le paghi care”

Genova. Stava per uscire dal campo ancor prima del fischio finale Alberto Gilardino, particolarmente arrabbiato dopo la rete presa in pieno recupero dai suoi. La sconfitta brucia, visto che il Genoa era riuscito a tenere per novanta minuti un Torino poco preciso e brillante, ma comunque solido e difficilmente attaccabile.

“C’è amarezza delusione da parte di tutti – dice il mister − la partita si stava delineando sul finale è stata equilibrata, il Torino ha avuto un paio di situazioni. Noi avremmo potuto essere più concreti nel primo tempo sul recupero palla. Devo dire bravi ai ragazzi per come hanno lavorato, per come si sono sacrificati nella gara, bene per l’approccio e la mentalità, alcune ingenuità le paghi care, è capitato a noi oggi. I ragazzi sono stati bravi nell’interpretazione della gara e in fase difensiva. La partita poteva solo sbloccarsi su un episodio singolo o su palla inattiva ed è stato così”.

Gilardino ribadisce che gli errori fanno parte della quotidianità, “ma fondamentale è l’approccio di chi gioca dal primo minuto e di chi subentra. Fa male prendere un gol così alla fine dopo aver fatto una partita del genere. Chi ha giocato dall’inizio ha fatto una partita eccellente sotto il piano agonistico e venire qui con una squadra forte non è stato semplice. Davanti i ragazzi si sono sacrificati, c’è la volontà di trovare un equilibrio giusto, di creare qualcosa là davanti e ciò passa dalla quotidianità dell’allenamento e ora abbiamo la possibilità di lavorare nelle prossime due settimane”.

Un passo avanti o indietro rispetto alle prime due partite? Di sicuro, dice Gilardino, c’è la volontà di fare meglio.

Per ora, nonostante il lavoro sporco fatto da Retegui in questa partita, il Genoa sembra ancora troppo Gudmundsson-dipendente: “Ci affidiamo molto a lui, va alla ricerca dello spazio e trova le giocate, ora abbiamo inserito Malinovskyi a cui però abbiamo chiesto grande sforzo in fase difensiva, per cui può essere meno lucido quando ha la palla. Però non possiamo permetterci di lasciare tre giocatori davanti in Serie A. Vedremo nel corso del tempo come lavorare”.