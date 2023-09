Genoa, già 1400 pre-registrazioni al bond per finanziare il centro sportivo agli Erzelli

Genova. A soli tre giorni dal lancio del bond del Genoa sono già 1400 le pre-registrazioni. I tifosi genoani e gli investitori hanno risposto in massa. Tenuto conto che il taglio minimo per le adesioni è di mille euro, almeno 1,4 milioni sono già stati coperti. Ipotizzabile, comunque che la cifra sia anche superiore.

Solo chi si sarà pre-registrato potrà accedere alla fase di investimento che inizierà martedì 19 e terminerà lunedì 25 settembre, prima dell’apertura al pubblico.

Il Genoa Bond consiste in un prestito obbligazionario che riconoscerà a ciascun investitore un tasso di interesse fisso annuo per 5 anni e la restituzione a scadenza del capitale investito.

I termini principali del Genoa Bond sono i seguenti: 9% di interesse fisso annuo, pagato ad ogni anniversario della data di emissione. Durata di 5 anni

Il periodo di offerta terminerà il 10 ottobre 2023, fatta salva la chiusura anticipata in caso di integrale sottoscrizione prima del termine. Trattandosi di capitale di rischio, come tutti gli strumenti finanziari di questo tipo, il capitale investito non è garantito.