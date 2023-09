Genoa, buone notizie dall’infermeria: Messias si prepara all’esordio, Vogliacco verso il recupero

Genova. Dopo la domenica di riposo, il Genoa torna ad allenarsi al Signorini in vista della sfida con la Roma, in programma al Ferraris giovedì (28 settembre) alle ore 20:45.

E arrivano buone notizie dall’infermeria: è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo Juniors Messias, l’ex attaccante del Milan non ha ancora esordito con la maglia rossoblù a causa di un infortunio muscolare che l’ha fermato per alcuni mesi, ma ora il rientro in campo si avvicina sempre di più.

Lo stesso vale per Alessandro Vogliacco, infortunatosi ad una coscia ad agosto, poco prima dell’inizio del campionato. Il giocatore spera di poter debuttare al più presto in Serie A e anche per lui i tempi di recupero sembrano essere ridotti: ha già svolto una parte della seduta di allenamento con la squadra.

Non sarà invece della gara Aaron Martin, dopo l’espulsione a Lecce. A prendere il posto dell’esterno sinistro dovrebbe essere Vasquez.

Per la partita con la Roma, al Ferraris si attende un grande pubblico: a tre giorni dalla sfida è stata superata la soglia di 30mila biglietti venduti, un ottimo risultato trattandosi di un’infrasettimanale.