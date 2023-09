Genoa Bond: raccolti più di 3 milioni, da oggi adesioni aperte a tutti

Genova. All’apertura delle adesioni anche a chi non si era pre-registrato, il Genoa Bond ha superato quota 3 milioni.

Chiusa la prima fase di investimento obbligazionario, si entra in quella nuova che terminerà il 10 ottobre 2023, a meno che la quota minima di 5 milioni non venga raggiunta in anticipo. In caso non si arrivi a 5 milioni, i soldi verranno restituiti.

Il bond servirà per finanziare la costruzione del centro sportivo giovanile e femminile rossoblù alla Badia di Sant’Andrea agli Erzelli.

Queste le caratteristiche: un interesse annuo del 9% (la cedola è tassata per legge al 26%), durata di 5 anni al termine dei quali verranno restituiti i soldi dell’investimento alla data del 27 ottobre 2028. Il taglio minimo per aderire è mille euro con incrementi di altri mille. Nessun limite massimo. Si tratta di capitale di rischio non garantito.

L’investimento complessivo della Società è stimato complessivamente in circa 8 milioni di euro.