Genoa bond: oltre 500 investitori nell prime 36 ore, superati i 2 milioni

Genova. In poco più di 36 ore dall’apertura della fase prioritaria al Genoa Bond per finanziare il centro sportivo per giovani e femminile agli Erzelli. Più di 500 persone hanno già investito, per un totale superiore a 2 milioni di euro, ossia poco meno della metà della quota minima fissata dal Genoa per considerare valida l’emissione.

Il Genoa Bond consiste in un prestito obbligazionario che riconoscerà a ciascun investitore un tasso di interesse fisso annuo per 5 anni e la restituzione a scadenza del capitale investito. Si tratta di capitale di rischio non garantito.

Agli investitori viene pagato il 9% di interesse fisso annuo a ogni anniversario della data di emissione.

La finestra prioritaria per chi si è pre-registrato terminerà lunedì 25 settembre, mentre il periodo di offerta terminerà il 10 ottobre 2023, fatta salva la chiusura anticipata in caso di integrale sottoscrizione prima del termine.

Per sottoscrivere bisogna andare sulla piattaforma Tifosy.