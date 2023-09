Genoa al Salone Nautico, c’è anche Messias: “Sto bene, penso che la prossima partita sarò in panchina”

Genova. Pomeriggio al Salone Nautico per il Genoa, che si è presentato al gran completo allo stand della Società sotto la tensostruttura dell’area fieristica. A margine dell’evento ha parlato Junior Messias, che è appena rientrato in gruppo dopo l’infortunio: “Sto bene − dice − ho già fatto due allenamenti con la squadra: penso che la prossima partita sarò in panchina. È chiaro che non è facile arrivare quando sei infortunato, ma spero di arrivare alla forma migliore possibile”.

Messias, che ha fatto per ora solo due allenamenti con la squadra, confessa che deve ancora lavorare sodo e conoscere ancora il gruppo e commenta la primissima parte di campionato: “Ciò che vedi da fuori è differente da quello che vedi da dentro. Potevamo avere qualche punto in più, negli ultimi minuti c’è stata qualche disattenzione. Dobbiamo guardare ai dettagli per portare a casa punti che sono importanti. Abbiamo avuto un calendario difficilissimo, con squadre forti”.

Di sicuro l’ex giocatore del Milan può offrire diverse opzioni tattiche a Gilardino. A Crotone giocava anche mezz’ala: “Io potrei fare anche il portiere. Dove mi mette Gilardino, io cerco di essere sempre a disposizione e dare il massimo. Se posso giocare con Malinovskyi, Gudmundsson alle spalle di Retegui? Dipende anche da che modulo il mister mette in campo. Dove lui mi vede meglio, io sono sempre pronto a dare sempre il cento per cento”.

Per ora Messias non si è però dato obiettivi personali, ma ragiona già di squadra: “Prima di tutto punteremo a raggiungere la salvezza il prima possibile, poi penseremo ad altro”.

Di sicuro la tifoseria si aspetta tanto da lui, ma il giocatore non sente la pressione: “Quando ci sono i tifosi che ti spingono, sicuramente hai più entusiasmo. Quello che ho visto quando mi hanno presentato allo stadio è stato veramente un grandissimo piacere, quindi sono in debito con squadra e con i tifosi. Cercherò sempre di dare il massimo, poi nel calcio può succedere di tutto. Io cerco sempre di fare il mio lavoro per la squadra, questo sicuramente i tifosi possono aspettarselo da me. Poi tante altre cose non dipendono da me, ma l’impegno ce lo metto sempre”.

Di sicuro l’emozione di come è stato accolto allo stadio in occasione dell’annuncio dell’acquisto ha lasciato il segno: “Mi sto trovando bene. Mi sono anche emozionato perché comunque arrivare in un club così storico, avere un’accoglienza così, ti dà ancora più motivazioni. Sono motivato e non vedo l’ora di scendere in campo”.

A convincerlo a venire a Genova è stato il progetto: “La società, gli acquisti che hanno fatto. Vogliono fare qualcosa di grande. Non succederà subito perché la squadra è appena risalita dalla Serie B, quindi bisogna tenere i piedi per terra per poi porre altri obiettivi”.

Nell’immediato futuro c’è la Roma, match in programma giovedì sera al Ferraris: “Sarà una partita tosta contro una squadra di grande fisicità e qualità. Dobbiamo fare una partita perfetta cercando di fare i punti che dobbiamo fare. Bisogna fare una partita attenta e quando capitano le occasioni bisogna sfruttarle. È l’unico modo di segnare contro queste squadre che si difendono bene. Non è facile, ma noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita”.