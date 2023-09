Ruba lo zaino a un paziente al pronto soccorso, ladro incastrato dall’app di geolocalizzazione

Genova. Ha rubato lo zaino di un paziente in attesa di cure al pronto soccorso del San Martino, ma non ha messo in conto che il contenuto “hi-tech” avrebbe potuto incastrarlo. E così è andata per un 27enne arrestato lunedì mattina dai poliziotti delle volanti, che lo hanno bloccato in via Roma.

La segnalazione alla sala operativa della questura è arrivata alle 7.30 di lunedì: un paziente che si trovava su una barella in stato di semi incoscienza aveva subito il furto di uno zaino da parte di un uomo che subito si era allontanato a piedi. I poliziotti delle volanti hanno immediatamente fatto partire le ricerche e, grazie alla descrizione di un testimone del furto, alle telecamere di sorveglianza e soprattutto all’app Find My iPhone, con cui hanno potuto visionare lo spostamento delle cuffie che si trovavano all’interno dello zaino, sono riusciti a rintracciare il ladro su un autobus della linea 18 in via Roma.

Durante le fasi della ricerca del 27enne, in cui la centrale operativa era in contatto diretto con la vittima che ne comunicava gli spostamenti, a quest’ultimo è inoltre arrivata sul telefono la notifica di un tentativo di utilizzo della sua carta di credito presso un esercente di via XX Settembre. I poliziotti, quando lo hanno fermato, gli hanno trovato addosso sia lo zaino sia la giacca della vittima, oltre a una piccola quantità di cannabis e a un coltellino multiuso. Nel corso dell’arresto il 27enne ha tentato di ribellarsi, danneggiando anche il finestrino della volante e urinando all’interno dell’abitacolo.

Il 27enne è stato quindi arrestato per furto aggravato e minacce e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per indebito utilizzo di carte di credito, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per il possesso di hashis per uso personale. Il giudice ha disposto l’arresto per il reato di furto pluriaggravato anche dall’aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima e il processo per direttissima per martedì mattina.