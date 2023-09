Funivia di forte Begato, nuovo ricorso al Tar. Crucioli: “Impedito il dibattito democratico in Consiglio comunale”

Genova. Un nuovo ricorso al Tar è stato notificato nella giornata di ieri dal consigliere comunale Mattia Crucioli – Uniti per la Costituzione – riguardo le procedure adottate dalla giunta per l’esame e la discussione di delibere comunali riguardo il progetto di valorizzazione del forti genovesi, funivia di Forte Begato compresa.

Il caso è esploso a metà estate, in occasione delle ultime attività del Consiglio comunale prima della pausa estiva, ed è tutto ‘giocato’ sulla questioni di procedure e sulla prassi adottata in particolare dall’amministrazione civica: “Una prassi che di fatto sta impedendo lo svolgimento democratico delle funzioni di controllo dei consiglieri eletti dai cittadini e che va avanti da molto tempo”, commenta lo stesso Crucioli.

Per capire le motivazioni di questo impugnazione di atti bisogno però fare un passo indietro: lo scorso 20 luglio in commissione arriva il provvedimento di acquisizione di due terreni prossimi a forte Begato, provvedimento che però include l’approvazione dello schema di accordo di valorizzazione dei forti – progetto della funivia compreso – come parte integrante del provvedimento in discussione. Dopo essersene accorto, è lo stesso Crucioli che chiede e ottiene di discutere in maniera più ampia e organica questo schema di accordo in una commissione ad hoc.

Commissione ad hoc che però viene convocata la sera del 27 luglio per la mattina del 28 luglio stesso, con pochissime ore di anticipo e con una documentazione da analizzare di diverse centinaia di pagine. “La convocazione è stata fatta seguendo le procedure di urgenza, interpretando il regolamento in maniera estrema, dove viene specificato che le convocazioni devono essere fatte un giorno prima – spiega Crucioli – Una modalità che insieme all’episodio del 20 luglio mette bene in evidenza il tentativo di mascherare questo passaggio, cercando di saltare la discussione democratica in aula”.

Ed infatti con così poco preavviso lo stesso consigliere di Uniti per la Costituzione a non poter partecipare. La delibera arriva quindi in assemblea, sempre con procedure d’urgenza, e viene approvata con i voti della maggioranza, compreso lo schema di valorizzazione che comprende il progetto – molto discusso in città – della funivia.

“Quello che contesto non è il progetto in sé – chiarisce Crucioli – siamo in un sistema democratico dove la maggioranza eletta è chiamata a prendere delle decisioni di cui risponderà eventualmente a livello politico, quello che contesto sono le modalità anti democratiche con cui viene gestito da troppo tempo il dibattito all’interno dell’organo rappresentativo per eccellenza della nostra città”. Una prassi che ha una dimensione senza dubbio consistente: “Ho contato tutte le supposte urgenze – aggiunge – e riguardano 49 convocazioni del Consiglio e 139 volte delle commissioni. Un malcostume che deve finire”.

Il ricorso al Tar, dopo la notifica alle parti, dovrà essere depositato nei prossimi giorni. “Quello che a me interessa è che vengano presi dei provvedimenti per evitare nuovi trucchetti del genere – conclude Mattia Crucioli – e che venga data una interpretazione univoca del regolamento tale da garantire sempre l’esercizio democratico del ruolo dei consiglieri, che in questo caso come in altre situazioni è stato di fatto impedito. Sono pronto a ritirare il ricorso se ci sarà un concreto e tangibile cambio di direzione”