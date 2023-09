Fumetti, lunedì 25 settembre al centro Banchi il vincitore del Palestine Book Award

Genova. Lunedi 25 settembre 2023, alle ore 18,30, presso il Centro Banchi in Vico delle Compere 26 r. – Genova si terrà la presentazione del libro a fumetti/Graphic Novel “RACCONTO PALESTINA” di Mohammad Sabaaneh con la presenza dell’autore.

Dopo il tour francese, parte da Genova quello italiano organizzato da Assopacepalestina, Edizioni Mesogea, Centro Banchi Genova e Nuovi Profili, del cartoonist e artista palestinese Mohammad Sabaaneh, in Europa per presentare “Racconto Palestina”. Graphic novel, della collana Cartographic, pubblicato nel 2021 negli Stati Uniti con il titolo “Power Born of Dreams” è vincitore del prestigioso Palestine Book Awards 2022 nel Regno Unito.

Il comic-tour toccherà 10 città tra cui Bologna, Rovereto, Milano, Venezia, Roma, Caserta, Napoli, Salerno, Messina dal 25 settembre al 6 ottobre.

LIBRO: “Un giorno qualunque un uccello si posa sulla finestra di una cella e propone al prigioniero che la occupa un accordo: «tu porta la matita, io porto le storie». Racconto dopo racconto, uomo e uccello come dolenti cantastorie raccoglieranno i fili della memoria e del trauma intergenerazionale dell’occupazione ancora in corso in Palestina, tessendo in immagini nette e potenti la trama di un popolo in ostaggio. Il suo ordito è la speranza di una possibile solidarietà e la scelta di restare, di resistere con una determinazione più forte del sopruso”.

Mohammad Sabaaneh, (Jenin 1978) vignettista e caricaturista, dal 2002 collabora con diversi giornali arabi, tra cui “Al-Hayat al-Jadida”, e in Italia le sue vignette vengono spesso riprese da riviste come “Internazionale”, “Left”, “Fumettologica”. Ha insegnato alla Arab American University di Ramallah, è membro dell’International Cartoon Movement e rappresentante per il Medio Oriente dell’organizzazione Cartoonists Rights Network International (CRNI).

Insignito di vari premi, sia nei paesi arabi che nel resto del mondo, oltre a numerose mostre personali, ha partecipato a diverse pubblicazioni internazionali in Europa e in Medio Oriente. La Georgetown University ha utilizzato le sue caricature per una ricerca scientifica. Nel 2017 è stato invitato in qualità di intellettuale più influente a rappresentare i palestinesi alle Nazioni Unite. Nello stesso anno, Sabaaneh ha ricevuto il primo premio all’Estaque International Caricature Festival di Marsiglia.