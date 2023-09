Fuga da Pd in Azione lascia strascichi anche nel partito di Calenda: autosospesi i tesserati che sostengono Bucci

Genova. Un comunicato di poche righe di Roberto Donno (nella foto), segretario regionale di Azione, mostra che il terremoto provocato dalla fuga di 31 membri dal Partito Democratico in favore del partito di Carlo Calenda sta avendo anche ripercussioni interne.

Donno in una nota annuncia che i tesserati iscritti nelle liste civiche di maggioranza in consiglio comunale si sono autosospesi. La notizia arriva dopo che i consiglieri di Genova Domani avevano esternato la loro insofferenza al fatto che i nuovi ingressi volessero comunque posizionarsi all’opposizione.

“Desideriamo dare il nostro caloroso benvenuto al consigliere regionale Pippo Rossetti, alla consigliera comunale di Genova Cristina Lodi e a tutti gli amministratori e gli attivisti che oggi si sono uniti ad Azione − afferma Donno – il loro ingresso rappresenta un riconoscimento su quanto Azione sta facendo sul territorio per unire tutti i riformisti e creare una vera alternativa politica, non centrista e neutrale, rispetto al sovranismo e al populismo che tanto male hanno fatto e stanno facendo al nostro Paese. Forze rispetto alle quali Azione ha sempre preso le distanze, incluse quelle che sostengono il sindaco di Genova Marco Bucci, per tale motivo infatti i nostri tesserati iscritti nelle liste civiche di maggioranza si sono autosospesi. Insieme e in linea con i principi di Azione continueremo a lavorare per crescere e dare un’alternativa seria alla Liguria”.