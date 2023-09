Frontale tra due moto sulla statale a Rezzoaglio: motociclista trasportato in codice rosso al San Martino

Genova. Grave incidente stradale poco dopo le 17 di oggi sulla strada provinciale di Rezzoaglio in Val D’Aveto in seguito al frontale tra due motocicli.

Sul posto è intervenuta l’automedica tango1 e la croce rossa di Rezzoaglio. Uno dei feriti coinvolti è risultato in gravi condizioni. Per soccorrerlo è intervenuto da Albenga l’elicottero Grifo.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato diverse fratture agli altri ma non è in pericolo di vita.

Ad accertare la dinamica dell’incidente i carabinieri.