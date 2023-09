Forzano la porta di emergenza e svaligiano la Upim rubando merce per oltre mille euro: arrestati

Genova. Hanno forzato intorno all’una di oggi la porta di emergenza della Upim in via Brera, sono entrati e hanno portato via ben 41 capi di abbigliamento per un totale di oltre mille euro.

A notarli, perché già li conoscevano bene essendo entrambi pluripregiudicati, e a non perderli mai di vista però c’erano due poliziotti del Commissariato di Cornigliano che, fuori servizio, erano in via XX Settembre in procinto di fare degli acquisti.

I due poliziotti hanno deciso di seguirli e non li hanno mai persi di vista. Quando sono arrivati in piazza della Vittoria li hanno fermati e gli hanno fatto aprire la grossa scatola che stavano trasportando.

La merce è stata immediatamente mostrata e riconosciuta dalla responsabile del negozio mentre i due ladri sono stati accompagnati in Questura. Sono due italiani di 49 e 48 anni, il primo era in affidamento in prova mentre il secondo aveva da poco ricevuto un avviso orale del Questore. Sono stati entrambi arrestati per furto aggravato.