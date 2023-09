Fontane Marose, “angeli della differenziata” vicino ai cassonetti. Amiu: “Bocchette piccole? Sono standard”

Genova. Un’opera di sensibilizzazione per far capire che “no, il sacco della rumenta indifferenziata non ci entra e non è il modo corretto di conferire i rifiuti”. In piazza Fontane Marose, accanto ai “cassonetti della discordia” decorati in pendant con le finestre dei palazzi, sono arrivati da questa mattina gli angeli della differenziata, personale di Amiu incaricato di vigilare e guidare l’utenza per evitare che si ripetano le scene di degrado che abbiamo documentato nelle scorse ore, con immondizia abbandonata sul marciapiede in una zona di pregio (ma succede lo stesso ogni giorno in diversi quartieri genovesi).

“È una follia, i cassonetti sono vuoti ma c’è chi si ostina a depositare la spazzatura all’esterno – tuona Giovanni Battista Raggi, presidente di Amiu -. I nostri addetti staranno lì un po’ di tempo, almeno una settimana, dieci giorni, per facilitare il passaggio al nuovo sistema”. Nel frattempo si lavora per una soluzione di minore impatto estetico, dopo le lamentele arrivate da alcune attività della zona e dalla Soprintendenza: “Il primo step è stato rimuoverne uno, a breve avremo una conferenza tecnica con gli uffici della Mobilità perché spostarne due dall’altro lato della strada non è banalissimo, si rischiano interferenze importanti coi mezzi che passano”, avverte Raggi.

Ma il problema principale resta l’abbandono di rifiuti (rigorosamente indifferenziati) in mezzo al marciapiede. “Colpa delle bocchette troppo strette, ristoranti e alberghi non possono suddividere il materiale in tanti sacchetti”, osservano alcuni cittadini sui social. A rispondere è ancora il presidente di Amiu: “Si continua con la pantomima dell’imboccatura piccola: è una dimensione standard a livello europeo, studiata da un lato per essere coerente con la spinta verso la raccolta differenziata, dall’altro conforme alla logica della tariffazione puntuale che avverrà sulla base del numero dei conferimenti. Va da sé che l’accesso deve avere una misura standard per tutti, più o meno 40 litri: se do la possibilità di buttare un saccone da condominio quell’apporto viene tassato una volta sola, mentre il disabile o l’anziano per conferire la stessa quantità vengono tassati dieci volte. Il sistema diventerebbe così privo di senso sotto tutti gli aspetti”. Lo stesso ragionamento, secondo l’azienda, vale per i cassonetti elettronici di dimensioni maggiori già sbarcati in Valbisagno e nel Levante.

Nel corso degli incontri coi commercianti erano emerse proposte alternative, come l’estensione della raccolta porta a porta. “Ci sono tanti modi che si possono applicare, ma non si può avere un sistema diverso per ogni piazza perché vorrebbe dire avere prezzi incredibili – replica Raggi -. C’è anche una serie di difficoltà perché spesso quando si fa il giro con porta a porta non si recupera nulla o quasi, bisogna fare molti passi avanti dal punto di vista culturale”.

Il modello di cassonetti comparso in piazza Fontane Marose sarà installato in altre zone del centro e su alcune strade collinari troppo strette per ospitare i nuovi bilaterali: “Anche questi sono predisposti per l’apertura tramite badge e pulsante – precisa il presidente di Amiu – ma per facilitare l’utilizzo in questo primo periodo abbiamo deciso di renderli apribili manualmente come i bidoni tradizionali. È un modo per togliere ogni barriera psicologica, ma evidentemente non basta”.

L’obiettivo resta sostituire tutti i 26mila cassonetti della città con i nuovi modelli elettronici entro il 2024, per poi passare all’uso “intelligente” vero e proprio, con l’apertura comandata da un badge personale o direttamente da un’app sullo smartphone, nel corso del 2025. Le prime sperimentazioni in questo senso dovrebbero partire tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo: “Stiamo studiando le zone più idonee, anche per evitare il turismo dei cassonetti, cioè che i residenti vadano a conferire in un quartiere vicino dove l’accesso è libero”, spiega Raggi.

Prossime tappe saranno le delegazioni del Levante ancora scoperte, quindi Castelletto e Oregina. Nelle zone servite dai nuovi cassonetti la raccolta differenziata sfiora il 60%, secondo i numeri rilevati da Amiu e diffusi dal Comune. Ma come si ottiene questo dato? “Semplice – conclude Raggi -: una volta raccolti, i rifiuti vengono pesati per ogni tipologia a seconda delle zone di provenienza. Lo facciamo tutti i giorni e la differenza rispetto al vecchio sistema è piuttosto evidente”.