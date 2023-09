Folla alla Feltrinelli di Genova per il firmacopie della scrittrice Felicia Kingsley

Genova. Moltissime lettrici, sia adolescenti sia donne più mature, si sono date appuntamento alla libreria Feltrinelli di Genova per il firmacopie della scrittrice Felicia Kingsley, arrivata per presentare il suo nuovo romanzo, il decimo, intitolato “Una ragazza d’altri tempi” (Newton Compton).

Si tratta del primo incontro di Kingsley, all’anagrafe Serena Artioli, modenese, con i fan genovesi. L’autrice è considerata la recordwoman del romance italiano con 1,8 milioni di copie vendute e traduzioni in 12 lingue.

La protagonista del nuovo volume, Rebecca Sheridan, è una studentessa di Egittologia appassionata lettrice di “romance Regency”, ovvero romanzi ambientati nell’epoca della Reggenza inglese, fra il 1811 e il 1820, in cui Giorgio III d’Inghilterra lasciò il trono al figlio per problemi mentali. Ed è proprio durante una rievocazione storica in costume che Rebecca si trova catapultata per davvero in quel periodo.

Quello di Felicia Kinksley è un vero e proprio caso letterario. La 35enne ha autopubblicato i suoi primi due titoli, “Bugiardi si diventa” e “Matrimonio di convenienza”. Poi, grazie al passaparola, ai blog e ai gruppi di lettura è balzata in cima alla classifica di Amazon ed è stata notata dalla famosa casa editrice Newton Compton.

Kinsley è anche una regina dell’editoria sui social: conta 94mila follower su Instagram e 115mila su TikTok. Alla presentazione è intervenuta la speaker e scrittrice genovese Paola Servente.