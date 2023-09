Fincantieri, governo rilancia l’industria del mare. UilM: “Riportare i traghetti in Europa”

Genova. “Leggiamo con piacere dalle agenzie di stampa le dichiarazioni dei Ministri Musumeci, Pichetto Fratin e Urso, da un convegno a Trieste, che ribadiscono l’intenzione del Governo di rimettere al centro dell’agenda politica l’industria del mare”, dichiara Antonio Apa, coordinatore regionale della UILM Liguria.

“Leggiamo con ancor più piacere le dichiarazioni dell’AD Pierroberto Folgiero”, prosegue Apa, “che candida Fincantieri a guidare la transizione green e digitale dell’industria navale, dall’eolico offshore al dominio subacqueo, nonché a riportare gli italiani a fare lavori da testa d’opera, ricordando come Fincantieri sia riuscita a difendere le tute blu perché ha associato allo scafo l’integrazione di sistemi complessi, divenendo una digital design authority della nave”.

“E non è escluso che facendo leva sulla competitività -conclude Apa- si possa provare a riportare in Europa pezzi di industria finiti in Oriente, come i traghetti.”