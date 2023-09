Felicia Kingsley per la prima volta a Genova: alla Feltrinelli presenta il nuovo romanzo Una ragazza di altri tempi

Genova. La regina del romanzo rosa italiano arriva oggi per la prima volta a Genova. Felicia Kingsley è lo pseudonimo con cui è conosciuta da milioni di lettrici, ma il suo vero nome è italianissimo: Serena Artioli.

Nata a Carpi, laureata in Architettura (ha spiegato che lo pseudonimo nasce proprio dal fatto che agli inizi non voleva mescolare troppo la professione con la scrittura), Kingsley aveva auto-pubblicato i primi due romanzi. Il successo ottenuto ha fatto drizzare le antenne a Newton Compton, che oggi è l’editore di tutti i romanzi dell’autrice. Oggi Kingsley è un’autrice da oltre un milione di copie e da centinaia di migliaia di follower sui social.

L’ultimo romanzo, Una ragazza di altri tempi, parte ai giorni nostri, ma in realtà è ambientato in epoca Regency.

A Rebecca Sheridan il ventunesimo secolo va stretto: vita frenetica, zero spazio personale e gli uomini… possibile che nessuno sappia corteggiare una ragazza? Brillante studentessa di Egittologia e appassionata lettrice di romance Regency, Rebecca ama partecipare alle rievocazioni storiche in costume e, proprio durante una di queste, accade qualcosa di inspiegabile: si ritrova sbalzata nella Londra del 1816. Superato lo shock iniziale, realizza di avere un’opportunità unica: essere la debuttante più contesa dagli scapoli dell’alta società, tra tè, balli e passeggiate a Hyde Park. Mentre è alla ricerca del suo Mr Darcy, attira però l’attenzione dell’uomo meno raccomandabile di Londra: Reedlan Knox, un corsaro dal fascino oscuro e dalla reputazione a dir poco scandalosa. Insomma, il genere d’uomo che una signorina per bene non dovrebbe proprio frequentare. Ma quando Rebecca scopre segreti inconfessabili e trame losche dell’aristocrazia, il suo senso di giustizia le impone d’indagare. Nessuno però pare intenzionato a mettere a rischio il proprio onore per aiutarla. Non le resta che rivolgersi all’unico che un onore da difendere non ce l’ha: Reedlan Knox. E se, dopotutto, il corsaro si rivelasse più interessante del gentiluomo che ha sempre sognato? Decidere se tornare nel presente o restare nel 1816 potrebbe diventare una scelta difficile.

L’appuntamento per l’incontro di oggi è alle 17 alla libreria Feltrinelli. Per chi vuole il pass prioritario che consente di non restare fuori occorre acquistare il libro in libreria. A moderare l’incontro Paola Servente, voce di Radio Babboleo e anche lei autrice di romance di successo per Newton Compton.