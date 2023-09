Famiglia genovese resta “imprigionata” a Forte Begato: liberati dai vigili del fuoco

Genova. Piccola disavventura per una famiglia di genovesi che, trovando aperti i cancelli di Forte Begato, vi sono entrati non accorgendosi che non era orario di visita.

Gli addetti alla manutenzione del forte, lasciando lo stesso, hanno giustamente chiuso i varchi “imprigionando” in questo modo la famiglia rimasta all’interno.

A quel punto i visitatori, per liberarsi, hanno chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri si sono così recati sul posto e hanno liberato i visitatori “abusivi” dalla loro condizione di prigionia.