“False griffe” nella sua tabaccheria: indagato il sindaco di Portofino Matteo Viacava

Genova. Il sindaco di Portofino Matteo Viacava è indagato dalla procura di Genova per fabbricazione e commercio di prodotti con segni falsi. A darne notizia sono questa mattina il Secolo XIX e l’edizione genovese di Repubblica.

La vicenda delle borse false vendute nella tabaccheria di piazza della Libertà, intestata al primo cittadino era stata svelata da un giornalista del Fatto Quotidiano che aveva postato le fotografie di finte Fendi e di pochette Chanel proposte a 40 euro, che aveva comprato ottenendo lo scontrino.

Venerdì secondo quanto appreso a Portofino è arrivata la guardia di finanza, che ha sequestrato nel negozio e in un adiacente magazzino sempre di proprietà del sindaco 91 borse sospette sulle quali saranno eseguite perizie.

Dopo l’articolo del Fatto la vicenda era finita in consiglio regionale con i consiglieri della Lista Sansa che avevano chiesto le dimissioni del sindaco. “Quando a vendere le borse false per strada sono degli immigrati ecco piombare le forze dell’ordine a riempire verbali, denunce e provvedimenti di espulsione – avevano detto Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi in una nota – ma quando, stando a quanto scrive ‘il Fatto’ con tanto di fotografie, lo fa addirittura il sindaco? Per di più il sindaco che rappresenta Portofino, comune simbolo del lusso; Portofino dove, ironia della sorte, vengono in vacanza i proprietari di alcune delle griffe in questione. Un bel modo di fare pubblicità a Portofino! Per queste ragioni chiediamo le dimissioni di Viacava. Il sindaco si chiama anche primo cittadino perché deve dare il buon esempio”.