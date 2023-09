Ex Ilva, si prepara l’autunno caldo a Genova: lunedì 2 ottobre assemblea dei lavoratori

Genova. “Il tempo è scaduto, a noi non interessa patteggiare per una parte o per l’altra della società ma quello che registriamo è un totale immobilismo sul piano degli investimenti e della produzione”. L’Rsu dell’ex Ilva a Genova, nel giorno dello sciopero a Taranto, annuncia così l’avvio della protesta in quello che si prepara come l’ennesimo autunno caldo per il mondo del lavoro nell’industria nel capoluogo ligure.

Lunedì 2 ottobre alle 7 del mattino assemblea di tutti i lavoratori fuori dalla portineria della fabbrica di Cornigliano. “Per discutere del nostro futuro”, dice il volantino stilato dai metalmeccanici dopo l’incontro di ieri tra i sindacati, il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano e tre ministri della Repubblica Italiana, Urso, Fitto e Calderone.

“Chi si aspettava un momento di chiarimento sui futuri assetti della società probabilmente è rimasto deluso – dicono dall’Rsu di Acciaierie d’Italia – la situazione rimane ancora più confusa”. I lavoratori sono preoccupati dal continuo aumento del ricorso alla cassa integrazione che non è più sopportabile e genera , come segnalato ad Asl e prefettura rischi elevati per la sicurezza. Ormai dal 2020 siamo in questa situazione e che l’esito della riunione a Palazzo Chigi di fatto annunci che dopo quattro anni ‘verificheremo il dossier’ ci pare grottesco“.

“Il tempo è scaduto e servono capitali – la posizione dei metalmeccanici – la società deve mettere mano al portafoglio subito per aggiustare le gru, le linee di produzione e acquistare materie prime qua a Genova! A Taranto dove il ciclo primario è fondamentale, come in tutti i siti siderurgici, deve ripartire la produzione. Il tempo delle parole è finito”.

Ieri, oltre al nulla di fatto dalla riunione, ha fatto scalpore la voce delle dimissioni del presidente di Acciaierie d’Italia, Franco Bernabé, che avrebbe rimesso il mandato nelle mani della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Anche il manager avrebbe battuto il tempo al governo in termini di investimenti, ma senza esito.

Sul tema intanto l’attacco del Pd ligure: “Il governo sta dimostrando ancora una volta di essere incapace di trovare soluzioni – si legge in una nota – il lavoro fatto in questi mesi sembra essere stato vanificato, le istituzioni locali, a partire dalla Regione, facciano sentire la propria voce a difesa di un presidio industriale di importanza nevralgica per l’economia ligure e italiana”.