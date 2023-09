Polpetta ripiena di ami da pesca in strada: allarme esche killer al Biscione

Genova. Una polpetta “ripiena” di ami da pesca abbandonata in strada in via Fea, nella zona del Biscione, letale per qualsiasi animale – cane, gatto o selvatico – l’avesse addentata.

A trovarla è stata una residente, che oltre a toglierla dalla strada ha deciso di fotografarla per mostrarla e poi di condividerla sui social per mettere in guardia le persone: “Attenzione ai cani”, è stato l’appello condiviso su Facebook.

Non è chiaro se la polpetta, viste anche le dimensioni, sia stata abbandonata per nuocere proprio ai cani o se, forse, fosse in realtà indirizzata più ai cinghiali, che nella zona del Biscione sono ormai una presenza fissa. A prescindere dal bersaglio, però, l’abbandono dell’esca killer resta un fatto molto grave, oltre che estremamente pericoloso, e di episodi di questo genere nel capoluogo ligure se ne sono verificati diversi. Tanto che del tema si è parlato anche in consiglio comunale, con un’interrogazione finalizzato a chiedere all’assessore agli Animali, Francesca Corso, quale fosse la strategia dell’amministrazione per provare a contrastare l’odioso fenomeno.

“Questa interrogazione tocca diversi aspetti – aveva detto l’assessore Corso – il primo è l’abbandono delle trappole, di polpette o comunque di alimenti che possono essere pericolosi se non letali per gli animali, che è un grande problema. Abbiamo informato la polizia locale che è l’organo competente peri comportamenti scorretti e, come in questo caso, criminali. I controlli sono l’unico strumento che abbiamo per tamponare un fenomeno che esiste e che dobbiamo combattere come se fosse un vero e proprio atto di criminalità a tutti gli effetti”.