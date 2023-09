Erzelli, per il nuovo ospedale del Ponente torna l’ipotesi di coinvolgere i privati

Genova. Torna in campo l’ipotesi di un partenariato pubblico-privato per costruire il nuovo ospedale del Ponente nel parco scientifico tecnologico degli Erzelli. Un piano B pronto a partire qualora il finanziamento pubblico proveniente da Inail fosse dirottato su altri progetti. A confermarlo è stato oggi l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola rispondendo in consiglio regionale a un’interrogazione presentata dal capogruppo del Pd Luca Garibaldi.

La Regione, da quanto ha riferito Gratarola, ha ricevuto una lettera di intenti della società Ght, proprietaria delle aree, in cui si manifesta l’intenzione di “proporre una iniziativa di partenariato pubblico-privato per realizzare il nuovo complesso”. Secondo l’assessore, “se a questa intenzione seguirà una proposta progettuale, la Regione ne valuterà l’interesse pubblico e la fattibilità per avviare le procedure ad evidenza pubblica“.

Per ora si tratta solo di una possibile alternativa sul tavolo. Perché lo scenario che si era configurato negli ultimi mesi era un altro: l’ospedale del Ponente era stato inserito nel progetto-bandiera per il centro nazionale di medicina computazionale e tecnologica, finanziato con 405 milioni di euro complessivi di cui 280 milioni di euro da Inail destinati proprio all’ospedale, altri 65 milioni di euro garantiti dal Pnrr e 60 milioni di fondi ex articolo 20 per le dotazioni tecnologiche e gli arredi. Cifre e termini fissati in un protocollo d’intesa tra il ministero per gli Affari regionali e le autonomie, il ministero della Salute, il ministero dell’Università e della ricerca e la Regione stessa.

Negli ultimi mesi, però, sono aumentati i dubbi sui tempi necessari per l’erogazione del finanziamento immobiliare da parte di Inail che dovrebbero coniugarsi alle scadenze strettissime del Pnrr, fissate al 2026. Soldi che, in questo caso, verrebbero reinvestiti sempre sulla sanità ligure, ma non su Erzelli. E così si è (ri)aperta un’altra strada, quella del partenariato pubblico-privato, che non riguarderebbe l’intero progetto-bandiera ma solo la parte relativa alla costruzione dell’ospedale: in ogni caso è il capitolo più sostanzioso. Sono invece blindati i 65 milioni del Pnrr.

La partita finanziaria non dovrebbe inficiare l’attività di progettazione che coinvolge tra gli altri l’Università degli Studi di Genova, l’Istituto Italiano di Tecnologia, il Cnr, il policlinico San Martino, l’istituto Gaslini e le imprese liguri rappresentate da Confindustria. Secondo le previsioni della Regione, il nuovo ospedale avrà 572 posti letto, di cui 430 per acuti e 128 di riabilitazione con impiego di ausili robotici. A questi si aggiunge la componente scientifica con il centro di ricerca traslazionale, i centri servizi, il centro per la validazione e produzione di terapie avanzate, oltre all’officina di sperimentazione prototipi e sviluppo modelli computazionali e tecnologici. Ci saranno almeno 83mila metri quadrati per la parte ospedaliera, circa 16mila metri quadrati per l’area di ricerca e circa 4mila metri quadrati per l’officina di sperimentazione prototipi e sviluppo dei modelli computazionali e tecnologici, per un totale di 103mila metri quadrati.

“Per l’ospedale di Erzelli arriva in aula la conferma della proposta di un project financing per la realizzazione del progetto – commenta il capogruppo del Pd Luca Garibaldi -. A differenza di quanto aveva dichiarato Toti alle prime ipotesi di un coinvolgimento di un partner privato, affermando che non sarebbe cambiato nulla e che avrebbe continuato a essere Inail a finanziare il progetto, rispondendo alla mia interrogazione l’assessore Gratarola ha fatto sapere che l’ipotesi di project financing esiste, c’è ed è stata la stessa Ght a proporla. Questa ipotesi è ovviamente alternativa al finanziamento Inail di 280 milioni, che avrebbe coperto più della metà delle spese previste dell’opera. Il protocollo d’intesa è molto chiaro, e parla della presenza di Inail, la Regione ha detto di rispettare il protocollo di intesa, ma oggi scopriamo che in realtà c’è una proposta diversa. Peraltro già percorsa in Liguria con la non felice esperienza del Felettino a Spezia”.

“In gioco, se i lavori non si concluderanno entro il 2026, ci sono anche gli otre 60 milioni di fondi Pnrr che dovranno servire per il centro computazionale – sostiene Garibaldi -. Ritengo che ora sia fondamentale capire perché rispetto a un investimento interamente pubblico, quello che finora era stato promesso, si preferiscano altre strade. La Regione chiarisca quali sono le sue intenzioni, se manterrà il rapporto con Inail o se invece sceglierà un partenariato pubblico-privato e come mai in caso si farebbe questa scelta”.