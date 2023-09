Entella, pareggio a reti inviolate con la neopromossa Pineto

Pescara. Seconda partita di campionato e secondo pareggio per la Virtus Entella. La squadra chiavarese non ha trovato la via del gol sul campo di Pescara, contro la neopromossa Pineto: l’incontro è terminato 0 a 0.

I liguri hanno avuto qualche buona occasione tra primo e secondo tempo per sbloccarla; è stato bravo Tonti a farsi sempre trovare pronto.

È del Pineto, al 5°, il primo squillo della gara: cross dalla sinistra, Gambale arriva di testa, De Lucia respinge in calcio d’angolo.

Minuto 8, doppia occasione per l’Entella: uno schema da calcio d’angolo libera il sinistro di Mosti, non trova per un nulla la deviazione Zamparo, palla che resta lì, ottimo intervento difensivo su Tascone che avrebbe potuto colpire a porta sguarnita.

Al 13° ancora biancocelesti in avanti, Disanto va a calciare, Tonti controlla la rasoiata del numero 9.

Al 22° super intervento di Tonti su Mosti, sinistro angolato dentro l’area, bravissimo il portiere di casa a salvare i suoi.

Al 24° Borsoi ci prova dalla distanza, De Lucia respinge.

Minuto 35, calcio d’angolo a trovare la testa di Parodi, provvidenziale l’ostruzione di un difensore, era indirizzato verso lo specchio il tentativo del capitano biancoceleste.

Secondo tempo. Bisogna attendere il 64° per annotare un’azione da rete. Marazzini ci prova su una situazione di calcio d’angolo, deviazione alta sopra la traversa.

Palla gol per il Pineto al 69°: come nel primo tempo di testa arriva Gambale, De Lucia non si lascia sorprendere.

Risposta Entella un minuto più tardi con una botta di sinistro di Disanto che impegna Tonti.

All’84° Entella vicina alla rete: rientra e crossa Meazzi, Santini va a staccare, palla fuori di un nulla.

Slalom di Meazzi in area, prova a trovare un compagno libero al centro, Tonti in uscita blocca l’iniziativa del fantasista chiavarese. 91 minuti sul cronometro.

Non ci sono altre occasioni né da una parte né dall’altra. La partita termina a reti inviolate.