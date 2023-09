Endurance 2023, il pilota ligure Christian Gamarino è campione del mondo

Masone. Il mondiale Endurance 2023 si conclude con la splendida vittoria del Bol d’Or. Il pilota ligure Christian Gamarino e tutto il team 33 April moto centrano il primo successo insieme nel mondiale endurance.

Il weekend ha visto il team 33 lavorare sin da subito sul passo gara, provando diverse soluzioni per bilanciare la performance dei tre rider. Questo tipo di lavoro ha “penalizzato” la ricerca della prestazione estrema e quindi la qualifica, relegando la kawasaki numero 33 nella 9^ casella di partenza di categoria.

Le prime fasi di gare si son rivelate subito molto complicate a causa delle pioggia caduta pochi istanti prima dello start del Bol d’Or. In griglia di partenza la scelta delle coperture è ricaduta sulle slick in quanto la pista tendeva ad asciugare in modo rapido, scelta che si è rivelata vincente visto che dopo i primi 5 passaggi chi ha deciso di montare le coperture rain è stato costretto ad effettuare il pit-stop. Gama, partito con le gomme slick, ha mostrato una grande sensibilità nelle prime fasi, limitando al minimo i rischi nonostante il ritmo gara fosse sin subito abbastanza veloce.

Dopo i primi 5 giri di controllo, Gama ha iniziato la sua rimonta portando la propria verdona in prima posizione di categoria al termine del primo stint di gara con un margine di un minuto sui diretti concorrenti. Posizione persa per colpa della safety car che ha costretto il team 33 ad aspettare il semaforo verde all’inizio della pit-line.

Il distacco dai leader di classifica, sempre nell’ordine del giro di ritardo, è iniziato a calare a quattro ore dal termine, quando una perdita di olio in fondo all’iconico rettilineo del Mistral ha permesso alla safety car di entrare in pista e permettere al team 33 di cambiare la propria strategia ed andare all’attacco. Ad un’ora e mezza dal termine, Gama è salito in sella per ultimare la corsa compiendo un doppio stint.

Giro dopo giro il distacco del leader ha iniziato a diminuire sensibilmente visto il passo gara mostruoso imposto da Gama. A 25 minuti dal termine un problema tecnico per i leader del momento ha spianato la strada a Christian verso la prima vittoria in questo campionato.

Le sorprese non sono terminate dopo la bandiera scacchi. Nel corso della notte, a seguito delle consuete verifiche tecniche, il team 41 ha presentato un’anomalia al serbatoio, sancendo così l’esclusione dalla gara. Questa infrazione ha relegato il team 33 al vertice della classifica mondiale. Un titolo più che meritato per Gama che, dopo tante delusioni dovute a fattori esterni, finalmente festeggia un titolo mondiale.

“Incredibile, siamo campioni del mondo – commenta Christian Gamarino – Finalmente è arrivata questa vittoria nel mondiale endurance. Dopo tanto tempo, dopo aver dimostrato sempre la mia affinità con questo campionato sono riuscito a raccogliere un risultato di rilievo. La prima vittoria non si scorda mai, spero sia l’inizio di tante. Devo ringraziare il team che ha creduto in me in questi anni e non abbiamo mai mollato, i miei compagni Simone e Kevin che hanno fatto il loro massimo sempre, tutti i miei sponsor e amici che mi sostengono sempre.”