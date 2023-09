Enac spegne la luce dell’antenna di via Bologna: potrebbe essere sostituita con una meno luminosa

Genova. Svolta nella vicenda della luce di segnalazione apposta sulla antenna per la telefonia mobile sul tetto di un palazzo di via Bologna: dopo le segnalazioni dei cittadini, l’intervento della polizia municipale e il clamore mediatico, Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, ha ordinato di spegnerla in via cautelativa in attesa di trovare una soluzione per segnalare in sicurezza la presenza della struttura.

La luce, intermittente, è stata installata sopra l’antenna perchè questa, con la sua altezza, entra nel cono di sicurezza dell’aeroporto di Genova, e in questi casi la legge impone la segnalazione di sicurezza. Ma la sua potenza da circa una settimana sta letteralmente illuminando a giorno tutto il quartiere, lasciando molti cittadini a fare i conti con notte insonni.

La notizia del suo spegnimento è trapelata sui social, proprio nei gruppi territoriali da dove era iniziata la mobilitazione per risolvere una situazione apparsa da subito assurda. “Siamo contenti di questa prima decisione di Enac – commenta Paolo Michieli, residente della via che si è preso carico di risolvere questa situazione – il tutto in attesa di rivalutazione della tipologia di segnalazione compatibile con il circostante abitato, che non sarà però sicuramente la luce attuale. Il merito va sicuramente anche alla collaborazione tra l’amministratore Roberto Rogai e il Reparto Ambiente della Polizia Locale che hanno tenuto i rapporti con tutti gli enti coinvolti occupandosi di verificare che le varie comunicazioni e segnalazioni venissero portate a chi di dovere”.

“Abbiamo interloquito con i gestori e con l’Enac per invitarli ad una riunione fissata già in settimana – spiega l’assessore all’Urbanistica Mario Mascia- per farci portavoce delle molte proteste pervenute in merito a quella luce di segnalazione, posta all’apice dell’antenna, da molti giudicata ben al di sopra della normale tollerabilità. Ci siamo fatti carico di rivolgerci ad Enac e ai gestori per porre rapido rimedio alla situazione perché la salute e il benessere dei nostri cittadini rimane sempre al primo posto nelle scelte e nelle azioni di questa amministrazione”.