Educazione alla salute a scuola, il 25 settembre il senatore Pirondini all’Ic Marassi

Genova. La VII Commissione Cultura e Istruzione del Senato, insieme a Fondazione Umberto Veronesi ETS, è impegnata in un tour nazionale che mira a rendere l’educazione alla salute materia scolastica obbligatoria.

Nella mattinata del 25 settembre, il capogruppo M5S in Commissione cultura Luca Pirondini e un rappresentante di Fondazione Umberto Veronesi, incontreranno a Genova gli insegnanti e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Marassi per un appuntamento dedicato ai temi della salute e della cultura della prevenzione.

La tappa, che fa parte di un roadshow nazionale che coinvolge undici scuole sul territorio, vede impegnati i senatori della Commissione e la Fondazione Veronesi in un progetto che punta a un disegno di legge per rendere la salute materia scolastica, in linea con le raccomandazioni dell’OMS. L’incontro coinvolgerà i ragazzi in un workshop sul tema dell’inquinamento: attraverso attività ludiche, gli studenti potranno scoprire le fonti inquinanti più comuni dell’aria che respiriamo.

“Come M5S non possiamo che accogliere positivamente l’iniziativa, volta a sensibilizzare le giovanissime generazioni sull’importanza del proprio benessere fisico e psicofisico in una società che vorremmo sempre più attenta ai temi della salute. Bene che si sia partiti dal tema dell’inquinamento: i problemi si affrontano con la divulgazione scientifica. Si tratta di un progetto di respiro nazionale e portarlo a Genova è per me un grande onore. Mi fa peraltro particolarmente piacere portarlo nella scuola del quartiere di Marassi, dove ho fatto le elementari”, commenta Pirondini, che sarà accolto dalla dirigente scolastica Lucia Dragotto.