E’ morto Riccardo Iovino, fondatore di EdiliziAcrobatica. Il cordoglio del sindaco Bucci

Genova. «Apprendo con profondo dolore della scomparsa di Riccardo Iovino – dice il sindaco di Genova Marco Bucci – Un imprenditore lungimirante, capace quasi 30 anni fa di intuire il potenziale di una tecnica che, mutuata dal mondo della vela e dell’alpinismo, poteva essere efficacemente applicata al mondo dell’edilizia. Grazie alla sua visione è riuscito a creare in città e nel mondo oltre 2.200 posti di lavoro. Oggi Genova perde un grande manager e un uomo che con il suo coraggio ha dato l’esempio a tanti imprenditori. A tutta la sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e l’abbraccio della città».

Nato a Genova nel 1965, Riccardo Iovino, in giovane età, intraprende diversi percorsi professionali. Dopo una serie di esperienze anche all’estero come responsabile dell’export per un’azienda del settore ittico, torna in Italia e decide di unire le sue abilità di skipper a quelle di commerciale, fondando nel 1994 EdiliziAcrobatica, di cui era amministratore delegato.

«Era la festa della Bandiera di Genova il 23 Aprile 2023 e ricordo l’emozione di Riccardo quando il nostro Sindaco gli aveva annunciato il conferimento del titolo onorario di Ambasciatore di Genova nel Mondo – commenta il coordinatore degli Ambasciatori di Genova nel Mondo Giuseppe Franceschelli – Lui quel giorno non era potuto essere presente, ma avevo avuto modo d’incontrarlo ed il sentimento e l’orgoglio per la sua Genova sprizzavano dai suoi occhi pieni di emozione, superando quella che era la sua caratteristica riservatezza, da uomo di mare che aveva caratterizzato una delle fasi della sua vita, da skipper che aveva intuito l’utilizzo delle cime e corde nautiche in quella che è poi stata l’azienda che ha fondato nel 1994 a Genova e ha fatto crescere in modo impressionante nel mercato dell’edilizia, diventando leader nel suo settore. Genova perde un grande imprenditore ed un Ambasciatore che ha sempre promosso nel mondo la sua città con grande passione e dedizione. Tutti gli Ambasciatori dei Genova nel Mondo sono vicini alla sua famiglia, sicuri che Riccardo sarà sempre una guida per coloro che porteranno avanti il suo ambizioso progetto di vita».