È morto Gianfranco Angusti, storico leader delle Officine Sampierdarenesi

Genova. Si è spento dopo una grave e lunga malattia Gianfranco Angusti storico leader delle Officine Sampierdarenesi, movimento di cittadini della delegazione.

Lo annuncia uno dei membri delle Officine, Pietro Pero, che scrive: “Ha lottato in vita contro il degrado e chi voleva far diventare Sampierdarena un centro di servitù industriali e negli ultimi tempi contro una grave malattia. Le Officine Sampierdarenesi è l’intera San Pier d’Arena perdono un leader preziosissimo e competente, altruista e dedito al bene comune. Continuiamo nel suo nome e forti del suo esempio la lotta per fermare l’ignominia del minacciato spostamento dei depositi chimici a ponte Somalia con relativo ingrandimento. Non passeranno”.

Proprio Angusti nei giorni scorsi era ancora intervenuto sulla questione. Il suo ultimo post sul gruppo Facebook delle Officine Sampierdarenesi risale allo scorso 3 settembre.

La salma verrà esposta nel centro civico di Sampierdarena e i funerali saranno in largo Gozzano in data ancora da fissare.