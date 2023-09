Due fucili a canne mozze, una pistola e quasi un kg di cocaina: blitz della squadra mobile in un appartamento al Cep, un arresto

Genova. Blitz della squadra mobile e arresto questa mattina nel ponente genovese.

In base all’art.41 del Tulps la polizia è entrata in forze in un’abitazione del quartiere del Cep. A finire in manette è stato un 56enne, Adriano La Perna, trovato in possesso di tre fucili, di cui due a canne mozze, e una pistola di provenienza ungherese.

L’uomo, che ha alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, aveva in casa anche 800 grammi di cocaina.

E’ stato arrestato in flagranza per il possesso delle armi e la detenzione di droga ai fini di spaccio.