Dream Run, la corsa lungo il mare per il diritto alla salute in Africa

Genova. Domenica 17 settembre si terrà a Genova, in Corso Italia, la corsa per l’Africa DREAM run a sostegno del programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio per la lotta all’AIDS e alla malnutrizione in 10 paesi africani.

È possibile iscriversi all’evento, il cui ricavato andrà interamente a sostegno delle attività del programma, con un’offerta minima a partire da €10 online sul sito www.santegidioliguria.org/dream-run.

I partecipanti alla DREAM Run, al momento dell’iscrizione, possono scegliere tra due diversi percorsi di 8 km e 4 km. Per correre gli 8 km è necessario aver compiuto 16 anni al momento dell’iscrizione. Per la Short DREAM Run non ci sono limiti di età.

Domenica 17 settembre corso Italia (incrocio con via Piave)

La partenza è prevista alle ore 9.30. Dalle 8.00 sarà possibile ritirare il pacco gara mostrando copia del bonifico di iscrizione. Sarà possibile l’iscrizione sul posto, ma è preferibile il bonifico on-line.

IBAN: IT44L0503401400000000002102

CAUSALE: DONAZIONE LIBERALE ISCRIZIONE DREAM RUN 2023

È possibile iscriversi all’evento, il cui ricavato andrà interamente a sostegno delle attività del programma, con un’offerta minima a partire da €10 (gratis per i bambini) online sul sito www.santegidioliguria.it oppure recandosi in piazza della Nunziata 4. I partecipanti alla DREAM Run, al momento dell’iscrizione, possono scegliere tra due diversi percorsi di 8 km e 4 km: il primo, con montepremi in palio, e il secondo, aperto a tutti. È previsto un punto di ristoro a metà percorso. La partenza della corsa sarà alle 9.30 in Corso Italia, all’altezza di via Piave, e dalle 8.30 sarà possibile ritirare il pacco gara, compreso di maglietta e gadget, presentando la ricevuta del bonifico effettuato su IT44L0503401400000000002102,intestato a Comunità di Sant’Egidio con causale: “donazione liberale iscrizione DREAM run”.

Negli anni il sogno del programma DREAM, nato nel 2002 con lo scopo di rendere accessibile a tutti la cura dell’HIV, si è allargato e oggi il programma si impegna a fornire in Africa un’assistenza sanitaria globale in modo gratuito. In questo tempo di guerra – in cui la crisi ucraina fa sentire le conseguenze anche nel Sud del mondo, con l’aumento del prezzo del carburante e del grano – il programma serviraà a contrastare gli effetti della malnutrizione, soprattutto nei bambini.

Per informazioni e iscrizioni Basilica dell’Annunziata – piazza della Nunziata 4 www.santegidioliguria.it