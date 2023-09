Genova. Aveva commesso una rapina a Napoli e per questo doveva scontare una pena di 3 anni di reclusione.

Ma non si trovava in carcere il 26enne marocchino fermato ieri dai carabinieri, bensì al Terminal traghetti di Genova dove i militari lo hanno sorpreso mentre rubava in un esercizio commerciale.

Il giovane è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Marassi.