Doppietta del governo a Genova, tra oggi e domani visita dei ministri Zangrillo e Piantedosi

Genova. Dopo la visita del ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, venerdì scorso, nuova doppietta del governo a Genova.

Oggi è previsto l’arrivo del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo mentre domani il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi presenzierà al comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Zangrillo incontrerà stamani gli enti locali al palazzo della Borsa di Genova nel suo tour nazionale “Facciamo semplice l’Italia, parola ai territori”. Il confronto con gli enti locali serve a raccogliere i bisogni e le criticità specifiche dei singoli territori, informazioni necessarie nel percorso, auspicato dal governo, rinnovamento della pubblica amministrazione.

Tra gli obiettivi norme e procedure più snelle nei rapporti con i cittadini e con gli stessi enti territoriali. Tra i dossier che saranno affrontati anche il piano di revisione del Pnrr.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è atteso a Genova domani, 12 settembre, per partecipare al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Renato Franceschelli.

Dopo un primo anno al Viminale, Piantedosi è impegnato da alcune settimane in una serie di incontri nelle principali città. A Genova parlerà, inevitabilmente, di sicurezza nel centro storico, dei numeri dell’accoglienza di profughi e di minori stranieri non accompagnati ma anche dell’aumento dei reati commessi dai minorenni.

Nei giorni scorsi era stato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a visitare Genova. In occasione di un evento accademico era stato interpellato su due temi caldissimi: il rigassificatore a Vado e il dislocamento dei depositi chimici in porto a Genova.

In queste stesse ore a Genova c’è anche Carlo Calenda. Il leader di Azione terrà una conferenza stampa al Mog di via XX per chiarire la questione del sostegno o meno al centrodestra di Marco Bucci, in Comune a Genova, dopo il passaggio nel partito centrista degli ex Pd Pippo Rossetti, Cristina Lodi e altri 30 “delusi” dalla mozione Schlein.

Sempre oggi arriva nel capoluogo ligure anche la dirigente Pd Debora Serracchiani. La deputata e responsabile giustizia del partito sarà alle 18 al circolo Pd Castelletto Manin per una delle feste dell’Unità itineranti. Dialogherà con Raffaele Caruso sulla crisi della giustizia e le possibili proposte di riforma, a coordinare Riccardo Ferrante.