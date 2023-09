Donna precipita da un muraglione al Terminal Traghetti, è in condizioni gravissime

Genova. Una donna di 33 anni è in gravissime condizioni dopo essere precipitata da un muraglione la scorsa notte nei pressi del Terminal Traghetti.

È successo poco dopo le 2.00. Sul posto sono accorsi i militi della Croce Oro di Sampierdarena, l’automedica del 118 e le volanti della polizia. La donna, che aveva accusato un severo trauma cranico a causa della caduta di diversi metri, è stata intubata e portata d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso.

La dinamica è ancora in fase di accertamento ed è al vaglio delle forze dell’ordine. L’ipotesi più probabile è quella di un incidente, ma la giovane potrebbe essere stata spinta.

Non è il primo episodio analogo che si verifica nello stesso punto. Nel 2018 un ragazzo di 22 anni, dopo aver passato la serata al Kaoba, è precipitato per diversi metri dal muraglione che delimita il parcheggio di fronte al terminal ed è morto sul colpo. In quel caso a causare la caduta era stata una perdita d’equilibrio nel tentativo di recuperare una felpa rimasta impigliata su uno spuntone.