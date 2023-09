Domenica 17 settembre torna Sportcity Day: quasi 90 sport da provare in eventi distribuiti su tutti i municipi

Genova. Domenica 17 settembre Genova si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto, con la possibilità di provare fino a 90 differenti discipline sportive nel quadro di circa 250 attività ludico-motorie organizzate in tutti e 9 i Municipi cittadini.

Torna anche quest’anno nel capoluogo ligure l’appuntamento con SportCity Day, l’evento nazionale ideato promosso da Health City Institute, C14+ e Fondazione SportCity con il sostegno e la collaborazione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea che, domenica prossima, si svolgerà in 140 città italiane tra cui Genova.

Lo SportCity Day, giunto quest’anno alla terza edizione, è una manifestazione pensata per coinvolgere, in tutta Italia, centinaia di migliaia di persone nella pratica di una o più attività sportive, consentendo a bimbi, adulti e anziani, individui normodotati e con disabilità, di fare sport liberamente nelle piazze, nelle strade e nei parchi dei centri urbani, scoprendo o riscoprendo il piacere di fare movimento e di vivere in salute e nel benessere psicofisico.

Ciò accadrà anche a Genova, che si prepara al grande evento internazionale di Genova capitale europea dello Sport 2024 offrendo quest’anno, con la preziosa collaborazione dei Municipi e delle società e associazioni sportive del territorio, un ricchissimo cartellone di eventi e attività individuali e di squadra che batte tutti i record dell’anno scorso.

Infatti, se nel 2022 erano state 169 le attività ricreative offerte alla cittadinanza riferite ad oltre 60 discipline sportive, quest’anno genovesi e turisti potranno cimentarsi in quasi 250 attività riconducibili a 90 sport differenti: un’offerta ampia e variegata, progettata dall’assessorato allo sport del Comune di Genova di concerto con i Municipi e le realtà sportive del nostro territorio per andare incontro ai gusti e alle esigenze di chiunque.

«I numeri dello SportCity Day di quest’anno sono incredibili: merito del grande lavoro che abbiamo fatto con i Municipi e le realtà sportive del territorio, tra società e associazioni, per organizzare una grande festa di sport all’aperto per tutti – dice l’assessore comunale allo Sport e Turismo Alessandra Bianchi – Piazze, parchi, aree verdi ospiteranno decine di migliaia di persone di ogni età, normodotate e con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, in una manifestazione pensata dalla Fondazione SportCity per coniugare accessibilità, rispetto dell’ambiente, rigenerazione urbana e promozione di stili di vita sani e sostenibili. In particolare, voglio sottolineare il ruolo che lo sport e le attività ludico-motorie hanno nel migliorare la vita quotidiana e la salute delle persone e, per questo, lavoriamo ogni giorno per aumentare l’offerta di servizi pubblici alla cittadinanza investendo sull’impiantistica sportiva e trasformando le nostre aree urbane in luoghi di aggregazione e socialità. Una mission che è alla base di Genova Capitale europea dello Sport 2024, la grande rassegna di tornei e manifestazioni sportive che l’anno prossimo – conclude Bianchi – attirerà a Genova centinaia di migliaia di persone tra atleti, dirigenti e turisti, promuovendo l’immagine e favorendo sviluppo economico e progresso culturale della nostra città».

Dal football americano al tennis in carrozzina, dalla capoeira al pattinaggio, dalla scherma alla vela, è impossibile citare tutte le discipline che si potranno provare gratuitamente, dando sfogo alla propria curiosità e scoprendo, perché no, quella che da semplice hobby può trasformarsi in passione per tutta la vita. Tra gli sport più insoliti – ma già diffusi a livello nazionale e/o internazionale – si possono citare parkour (andare da un punto A a un punto B superando tutti gli ostacoli), pump track (circuito di dossi da percorrere in bici usando solo il peso del proprio corpo), modellismo dinamico, sumo (la celebre arte marziale giapponese), calisthenics (usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico) e la difesa personale per le donne.

Insomma, un’offerta straordinaria di attività e servizi improntati alla sostenibilità ambientale e finalizzati alla “sportivizzazione” di Genova e dei Genovesi, in linea con l’obiettivo dell’Amministrazione di incoraggiare la cittadinanza a praticare sport e attività motorie all’aria aperta, alla luce dei benefici che il movimento produce sulla salute fisica e mentale.

Il calendario completo degli eventi genovesi organizzati per lo SportCity Day, suddivisi per Municipio oltre che per orari, sedi, tipologia e società/associazioni sportive organizzatrici è consultabile e scaricabile al link https://smart.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/documenti/programma%20completo%20SportCity%20Day.pdf