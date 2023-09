Dimentica la protesi sul treno, ritrovata in poche ore: lieto fine per la modella Nina Rima

Genova. Dimentica sul treno una valigia che contiene una protesi e, grazie alle ricerche del personale di Trenitalia, la ritrova in poche ore. Protagonista della storia a lieto fine è Nina Rima, influencer e modella che ha subito l’amputazione di una gamba.

La disavventura ha inizio sul treno regionale Genova-Milano, durante uno dei tanti spostamenti della giovane che lavora nel campo della moda in giro per l’Italia. Appena realizzato che il bagaglio è rimasto a bordo, Nina pubblica un appello sui social: “Ho lasciato un trolley medio di colore nero sul regionale 3040 Genova-Milano. All’interno ci sono cose importanti come le mie protesi. Mi aiutate a trovarle? C’è il mio piede da bagno dentro, del resto non mi importa ma del piede sì”.

Un post che diventa virale in pochissimo tempo che arriva, naturalmente, anche a Trenitalia. Comincia quindi la ricerca dell’importantissimo trolley e dopo neanche qualche ora il lieto fine. Nina Rima prima posta una foto di lei sorridente, con scritto “Trovata. Trenitalia regionale siete fantastici”.

E poi aggiunge una story che spiega il suo stato d’animo: “Sono esterrefatta ve lo giuro, sono state ore terribili eppure vi ho sentiti tutti così vicini pronti a farvi in quattro per ritrovare questo dannato trolley. Siete stati meravigliosi, la community migliore al mondo, molto più di quanto potessi sperare e immaginare. Vi amo, grazie. Visto? Il mondo a volte è bello, le cose ancora funzionano e quando si uniscono le forze si fanno miracoli”.

Nina Rima a 19 anni ha subito l’amputazione di una gamba a seguito di un incidente stradale a Ventimiglia. Aveva il sogno di fare la modella, un sogno che è riuscita a realizzare. Il tragico imprevisto poteva, infatti, sconvolgere i suoi piani. Impossibile lavorare nel campo della moda e dello spettacolo con una gamba sola, lei però non smette mai di crederci e grazie a caparbietà e tenacia riesce nel suo obiettivo. Oggi è un’influencer, con un grande seguito e si definisce la “modella bionica”. Ha partecipato anche a Miss Italia Lombardia 2018 e all’ultima Mostra del Cinema di Venezia ha sfilato sul red carpet con la protesi in bella vista, conquistando gli onori della cronaca.