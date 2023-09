Dieci anni di Genova Calcio. Maisano ha la freccia pronta: “Playoff, ma se qualcuno buca una gomma vogliamo esserci”

Ieri sera la Genova Calcio ha presentato la prima squadra che giocherà per il decimo anno consecutivo in Eccellenza presso il Tennis Club di Genova. Il club non ha nascosto le ambizioni per il futuro. “Vogliamo rappresentare la città e ci piacerebbe poter raggiungere la Serie D“, ha affermato il presidente Marco Vacca. Progetto a medio termine che quest’anno vede come obiettivo della squadra il raggiungimento dei playoff.

“Vogliamo migliorare il sesto posto dell’anno scorso, quindi proveremo a entrare nella griglia playoff. Scherzetti alle big Imperia e Cairese? Non credo troppo alle turbolenze, penso che lo scherzetto lo si possa fare nella partita singola, difficile nell’ambito di un campionato. Detto questo, se qualcuno dovesse ‘bucare un gomma’ non vogliamo farci trovare pronte”. Idee chiarissime e freccia del sorpasso pronta per mister Beppe Maisano, che non vede quindi al momento nel ribaltone in panchina a Imperia (esonero lampo di Pisano) e nelle due sconfitte della Cairese contro il Pietra Ligure un chiaro segnale di un campionato più aperto del previsto.

L’allenatore si appresta a iniziare la quarta stagione in biancorosso, settimana in totale con il club nato dieci anni fa. Ma che Genova Calcio vedremo? “Abbiamo un attacco molto giovane, senza grandi nomi – prosegue Maisano – ma d’altronde c’è una penuria generalizzata di bomber. Puntiamo sui nostri ragazzi in avanti. Speriamo facciano goal ma spesso le mie squadre portano a segnare anche altri giocatori. Abbiamo un centrocampo di qualità con qualche giocatore con esperienza in categorie superiori“. La costante sarà la linea difensiva, che potrà contare ancora su tre pilastri, tra gli altri, come Riggio, Francesco Maisano e il portiere Dondero.

Chi subito dopo Cairese e Imperia? “Dico Campomorone Sant’Olcese – commenta – perché quest’anno hanno forse meno pressioni rispetto allo scorso anno. Se l’anno scorso la sorpresa è stata la Forza e Coraggio, squadra che praticava un ottimo calcio, penso che quest’anno le mine vaganti potrebbero essere il Rivasamba, l’Arenzano e la Sammargheritese. Attenzione alla Golfo Paradiso Pro Recco, hanno l’entusiasmo di chi ha vinto la Promozione, un allenatore come Foppiano e in società l’ex presidentessa del Siena”.

Proprio contro i ragazzi di Foppiano la Genova Calcio ha esordito domenica scorsa nell’andata della Coppa Italia di Eccellenza. Partita terminata 0 a 0. Domenica, la prima giornata di campionato metterà i biancorossi di fronte a un’altra neopromossa, questa volta proveniente dal Girone “A” della Promozione. Al Negrotto, infatti, sarà sfida contro il Serra Riccò. Per la cronaca, quest’anno il torneo di Eccellenza torna a 16 squadre e, a differenza del passato, si disputeranno i playoff tra la seconda, la terza, la quarta e la quinta classificata. Fino alla scorsa stagione, la seconda della classe accedeva direttamente alla fase nazionale.