Detenuto trovato morto in cella nel carcere di Marassi: si indaga per omicidio

Genova. Un detenuto italiano di circa 60 anni è stato trovato morto nella tarda mattinata nel suo letto in una cella del carcere di Marassi. Secondo quanto appreso l’uomo è stato trovato dagli agenti della polizia penitenziaria con gravi tumefazioni sul volto e sul capo, probabilmente colpito nel sonno con un oggetto contundente. L’ipotesi, che sarebbe stata confermata dal primo sopralluogo degli inquirenti, è che il detenuto sia stato ucciso dal compagno di cella, anche lui un detenuto italiano.

.

Sono in corso le indagini sezione omicidi della squadra mobile e sul posto sono arrivati anche la polizia scientifica, il pubblico ministero e il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria. Al sopralluogo partecipa anche il dirigente medico del penitenziario di Marassi nonché medico legale Marco Salvi.

A commentare il tragico evento è Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria: “Dopo quello del giugno scorso al carcere di Velletri, se confermato, si tratta del secondo omicidio nelle nostre carceri, che per il dettato costituzionale dovrebbero rappresentare il tempio delle regole e della risocializzazione, ma che evidentemente si confermano palestre del crimine. Il morto di oggi si unisce ai 51 suicidi e ai 64 decessi per altre cause già avvenuti nel corso del 2023, portando il lungo bollettino dei defunti a quota 116”, ricostruisce il Segretario della UILPA Polizia Penitenziaria. Tutto ciò acclara la perdurante emergenza penitenziaria, sotto gli occhi di tutti tranne che del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e del Governo Meloni, fatta di sovraffollamento detentivo, insufficienza degli organici del personale, inadeguatezza di tecnologie ed equipaggiamenti e disorganizzazione imperante. Tutti elementi, questi, particolarmente evidenti anche a Genova Marassi”, spiega il sindacalista. “Occorre fermare la carneficina – concclude De Fazio – e mettere in sicurezza le carceri mediante un decreto-legge che, con procedure d’urgenza si occupi di deflazionare la densità detentiva, prevedere immediate assunzioni straordinarie nel Corpo di polizia penitenziaria, mancante di 18mila unità, potenziare gli equipaggiamenti e le strumentazioni e di dare impulso a una riorganizzazione complessiva dell’intero apparato d’esecuzione penale, a cominciare da quello inframurario”, conclude De Fazio.